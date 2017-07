Frischer Wind für die Sturmhaube"

(fair-NEWS)

Die Kampener „Sturmhaube" sieht mit neuem Konzept spannenden Zeiten entgegenEnde 2016 schloss das weit über die Inselgrenzen hinaus bekannte Restaurant „Sturmhaube" seine Türen und noch während der alte Mieter die Möbel hinausschleppte, klopften schon die ersten Pachtinteressenten an die Tür von Kampens Bürgermeisterin. „Gewundert hat mich das nicht", konstatiert Steffi Böhm, „das Haus, das der Gemeinde Kampen gehört, liegt schließlich in direkter Nähe vom „Roten Kliff", einem der markantesten Ausflugsziele auf Sylt und zudem unmittelbar an dem am stärksten frequentierten Strandabschnitt unseres Dorfes. Aber nach fünf Betreiberwechseln in weniger als 20 Jahren war uns innerhalb der Gemeindevertretung klar, wir wollen nicht einfach nur einen neuen Pächter, wir brauchen vor allem ein anderes, ein zeitgemäßes und zukunftsfähiges Konzept, das ein breites Publikum anspricht und auch die Strandversorgung für den Badegast sicherstellt."Bundesweit wurde das Objekt Anfang Februar ausgeschrieben, fünf Bewerber kamen in die engere Auswahl. Die präsentierten sich und ihre Projektideen in den letzten Wochen der Gemeindevertretung. Einmütig fiel die Wahl auf einen Vorschlag zweier Interessenten, die bereits seit längerem erfolgreich zusammenarbeiten: Der Hamburger Grundstücks- und Immobilienentwickler Michael C. Zankel mit Erstwohnsitz in Kampen und der Sylter Architekt H. Henning Lehmann überzeugten auf ganzer Linie mit ihrer Vision eines gemütlichen, überschaubaren Treffpunkts für Einheimische und Urlauber. „Für mich war die Sturmhaube schon immer eine Art Wohnzimmer", so Zankel. „Ich bin gerne auf Sylt, ich liebe Kampen. Mir ist es deshalb auch aus persönlicher Verbundenheit ein Herzenswunsch, hier an diesem wunderbaren Platz etwas Besonderes und Dauerhaftes zu schaffen."H. Hennig Lehmann geht es da ganz ähnlich, er sieht sich aber auch als Architekt herausgefordert: „Das Haus ist verwinkelt, es wurde im Laufe der Zeit immer größer und weitläufiger. Hier jetzt Neues zu planen, von Grund auf zu gestalten, das ist eine tolle und interessante Aufgabe, auf die ich mich riesig freue."Mit im Boot ist auch der Kampener Hotelier Dirk Erdmann, der seine geballte Erfahrung in das Projekt einbringen will. Neben einem deutlich verkleinerten Restaurant, einer Mikrobrauerei und einem Strandkiosk soll es künftig nämlich auch einige Hotelzimmer geben. Der Clou: Die künftigen Betreiber können auf die gewachsenen Strukturen und Ressourcen des Rungholts zurückgreifen, denn das liegt gerade mal 300 Meter entfernt. Ein Katzensprung - in nicht wenigen Hotels in Großstädten sind längere Strecken an der Tagesordnung. „So schön wie die kurzen Laufwege in Kampen sind die dann allerdings nicht", stellt Erdmann lachend fest. Synergien zu nutzen, sind sich alle Beteiligten einig, das ist eine clevere, moderne Vorgehensweise, die zudem Kosten spart.Ebenso unkonventionell wie die Geschäftspartner selbst werden sicher auch die Übernachtungsgäste sein. Wer da in der oberen Etage der „Sturmhaube" Quartier bezieht, darf sich etwa nicht groß daran stören, dass es im Erdgeschoss unter Umständen sehr stimmungsfroh und lebendig zugeht - und das auch gern mal länger. „Wir wollen uns deshalb weniger an Frühaufsteher als an Sternengucker, Spätheimkehrer und Partyschwärmer wenden. Unsere Zielgruppe sind eher bekennende Morgenmuffel und Langschläfer, die gerne die Nacht zum Tag machen, ihre Ruhe nicht in den frühen Abendstunden, sondern am liebsten morgens haben und es vorziehen, lange gemütlich im Bett zu bleiben." Team Sturmhaube" ist sich sicher: Das neue, pfiffigere und bodenständigere Konzept wird auch anspruchsvolle Gäste begeistern.Das Haus wird allerdings nicht selbst von den Projektentwicklern geführt werden. Die Investoren werden das operative Geschäft einem gestandenen Profi mit langjähriger Erfahrung in der Gastronomie überlassen und selbst nur im Hintergrund agieren. „Wir sind natürlich bereits in Gesprächen mit potentiellen Kandidaten. Aber auch hier gilt, dass wir nichts übereilen und auch erst dann Namen kommunizieren, wenn wir den idealen Gastgeber gefunden haben."Einstweilen wird das Vorhaben bis zur Vertragsunterzeichnung in enger Abstimmung mit der Gemeinde Kampen weiterentwickelt. Derzeit wird an den Details gefeilt, 2018 soll Wiedereröffnung gefeiert werden.



