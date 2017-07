Sozialökonom/in / Sozialwirt/in studieren

(fair-NEWS)

Sozialökonomen und Sozialökonominnen bzw. Sozialwirte und Sozialwirtinnen übernehmen administrative bzw. Managementaufgaben in der Organisationsplanung und -steuerung.In wlchen Branchen Sie tätig sein könnenSozialökonomen und Sozialökonominnen bzw. Sozialwirte und Sozialwirtinnen finden Beschäftigung in erster Linie• in Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens• in der öffentlichen Verwaltung• in Unternehmen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft• bei Interessenvertretungen, Verbänden und OrganisationenDarüber hinaus finden sie auch Beschäftigung• in Unternehmen nahezu aller Wirtschaftsbereiche in der Personal- undOrganisationsentwicklung• bei MeinungsforschungsinstitutenWas Sie nach Studium erwartetSozialökonomen und Sozialökonominnen bzw. Sozialwirte und Sozialwirtinnen unterstützen sozialökonomische Entscheidungsprozesse. Dabei erstellen sie Analysen und Konzepte, führen Projekte durch und kontrollieren den Erfolg ihrer Maßnahmen.Sie wirken an Fragen der Organisationsplanung und -steuerung mit, analysieren mithilfe von Planungstechniken und Prognosemethoden organisationsinterne und externe Rahmenbedingungen, etwa rechtliche und sozialpolitische Entwicklungen. Daneben führen sie Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen durch, übernehmen Aufgaben in der Personal- und Organisationsentwicklung, analysieren Marktchancen und Kundenbedürfnisse und erstellen anhand der Ergebnisse Neuausrichtungskonzepte, auf deren Grundlage fundierte Organisationsentscheidungen getroffen und durchgeführt werden können.Was Sie verdienen könnenWie in allen sozialen Berufen, kann man zum Verdienst sagen: Sie hätten eigentlich mehr verdient. Trotz allem liegen Sie Brutto mit 2135,00€ bis 3482,00€ im bürgerlichen Mittelfeld.Wie wir Sie ausbildenIch lehre für Sie im Auftrag von Hochschulen und Akademien und kann für mich sagen, es erwartet Sie eine anwendungsorientierte betriebswirtschaftliche Ausbildung, mit dem Ziel, dass Sie mitnehmen was die Praxis verlang.Doch auch wenn Sie noch so sozial engagiert sind, ein übertreffliches soziales Gewissen haben sollten, niemand verlangt von Ihnen dass Sie ein Turbokapitalist werden sollen.Sie können sich treu bleiben.Mehr zu mir als Dozent und Trainer unter:



