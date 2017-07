Auf ins Kinderparadies!

(fair-NEWS)

(epr) Kinder sind wahre Entdecker: Sie klettern, rennen, buddeln und stehen nur selten still, was Eltern besonders in den Ferien vor eine echte Herausforderung stellt. Denn wenn es etwas gibt, das nicht aufkommen darf, dann ist es Langeweile!Das Legoland, die Augsburger Puppenkiste und das Käthe-Kruse-Puppen-Museum - Bayerisch-Schwaben lässt Kinderaugen heller leuchten. Die Region im Westen Bayerns gilt als Top-Reiseziel für Familien und bietet neben den klassischen Besuchermagneten zahlreiche weitere Möglichkeiten, den Urlaub zum Ferienvergnügen werden zu lassen. Waghalsige Ritter und Burgfräulein zieht es auf die Burg Harburg, eine 900 Jahre alte Stauferfestung, von der aus man einen traumhaften Blick über den "Schlangenfluss" - die Wörnitz - genießt. Tierisch geht es dagegen im Zoo Augsburg zu: Über 1.200 Vertreter aus 240 verschiedenen Arten leben auf dem Gelände des Parks, der auch über einen großen Abenteuerspielplatz verfügt. Besonders schön: Der Zoo freut sich regelmäßig über Nachwuchs. Nur einen Hufeisenwurf von der A8 entfernt liegt die Fred Rai Western-City, wo kleine Entdecker von echten Cowboys und Indianern begrüßt werden. Neben aufregenden Wild-West-Shows gibt es ein Yankee-Fort und jede Menge Pferde. Informativ und dabei alles andere als trocken geht es im Geopark Ries zu, in dem Erdgeschichte zum Anfassen geboten wird. Dasselbe gilt für die Museen Bayerisch-Schwabens: Sowohl das Bienen- als auch das Ballon- oder Textil- und Industriemuseum sind auch auf kleine Besucher eingestellt und vermitteln ihr Wissen auf kindgerechte Weise. Für Familien besonders angenehm: Alle Attraktionen lassen sich ideal erreichen und liegen maximal eine Stunde Fahrzeit auseinander. Ob Kletterpark, Fußballgolf oder Übernachtung im Baumhaus - der Süden Bayerns bietet Jung und Alt ein buntes Programm. Alle Details zum Kinderparadies sowie eine eigens erstellte Broschüre finden Interessierte unter www.bayerisch-schwaben.de/familie . Darüber hinaus pflegt die Region unter www.familienbayern.com einen Blog, auf dem Autoren aus Bayerisch-Schwaben sowie aktuell 25 Botschafter-Familien ihre Erlebnisse festhalten, spannende Geschichten erzählen und nützliche Tipps aus erster Hand geben.



Bildinformation: Bayerisch-Schwaben ist das perfekte Reiseziel für Familien. (Bildquelle: epr/Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e.V)