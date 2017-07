Die Klangmassageschule - Klangschalen kennenlernen

(fair-NEWS)

Klangschalen kennen und spielen lernen - das bietet die Klangmassageschule in Stuttgart. Hintergrundwissen zu Herkunft, Herstellung und Einsatzmöglichkeiten und vor allem viel praktisches Ausprobieren stehen hier im Vordergrund.In der Klangmassageschule erfährt man alles Wissenswerte über die Welt der Klangschalen und lernt, wie man Klangschalen auf eine berührende und harmonisch klingende Weise anspielt. Die Seminarteilnehmer erhalten Informationen und Tipps zu Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten von Klangschalen und Planeten-Klangschalen. Vor allem Planetenschalen sind interessant und faszinierend, da ihre Wirkungsweise bekannt ist. Der hohe Praxisanteil in den Ausbildungen ermöglicht es außerdem, an sich selbst zu erfahren, wie entspannend diese Klanginstrumente wirken und dass ihre Klänge zudem Kraft schenken können. "Aus der Praxis für die Praxis" ist der Leitgedanke in der Klangmassageschule. Die Seminare bieten den Teilnehmern durch die bewusst gewählte kleine Gruppengröße Zeit und Raum, selbst Erfahrung sammeln zu dürfen im Tun und im Spüren, im Geben und im Empfangen. Das eigene Experimentieren mit Klangschalen und das Ausprobieren werden hier ganz großgeschrieben.Für Einsteiger bieten sich folgende Seminare an, um die faszinierende Welt der Klangschalen zu entdecken und um zu lernen, wie man diese Klanginstrumente gefühlvoll und zugleich wohlklingend anspielt:Seminar Wellness-KlangmassageFür Neugierige und Einsteiger.Die Anschlagtechnik kennenlernen, Wissenswertes zur Geschichte und Herstellung von Klangschalen erfahren und ganz praktisch üben, wie man einfache Klangschalenmassagen gibt. Im Anschluss an dieses Seminar können die Teilnehmer Freunde und Familie mit kleinen Klangmassagen verwöhnen.Seminar Kinder entdecken KlangschalenFür Eltern, Großeltern und alle, die Klangschalen bei und mit Kindern einsetzen wollen.Die Welt der Klangschalen mit Kinderaugen entdecken und lernen, Klangschalen sanft und wohltuend anzuspielen. Durch viele praktische Übungen erfahren, wie Klangschalen gemeinsam mit Kindern genutzt werden können. Klangschalen-Spiele, Achtsamkeits- und Konzentrationsübungen mit Klangschalen kennenlernen. Nach diesem Seminar können die Teilnehmer Kindern helfen, mit Hilfe von Klang und Schwingung zu entspannen, Stress abzubauen und die Konzentrationsfähigkeit zu trainieren.Seminar Klangmeditation IFür alle, die Klangschalen kennenlernen und geführte Meditationen mit ihnen begleiten wollen.Alles Wissenswerte über die Geschichte und Herstellung von Klangschalen erfahren und lernen, wie man Klangschalen sanft und liebevoll anspielt, damit sie ihre wohltuende, tief berührende und entspannende Wirkung entfalten können. Geführte Klangmeditationen zu verschiedenen Themen genießen und erste eigene Klangmeditation entwickeln und umsetzen.Die aktuellen Seminartermine:<a href="www.sound-spirit.de/ www/klangschalenseminare/seminartermine.php "> www.sound-spirit.de/www/klangschalenseminare/seminartermine.php</a>



