Licht für jedes Detail

(fair-NEWS)

Hildesheim, 19. Juli 2017 – Mit der neuen Lupenleuchte Luxo Circus LED wird jedes Detail erkannt, ganz gleich, ob die Leuchte im Medizin-, Beauty- oder Wellness-Bereich, in Laboren oder in der industriellen Fertigung zum Einsatz kommt. Die Circus LED zeichnet sich besonders durch die große Glaslinse, den selbstbalancierenden Arm und modernste LED-Module aus, die jeden zu begutachtenden Bereich oder jedes Objekt ohne Schattenbildung optimal beleuchten. Die LED-Lupenleuchte von Glamox empfiehlt sich auch im privaten Bereich für Personen mit starker Sehschwäche, die nicht mit Brille, Kontaktlinsen oder durch einen chirurgischen Eingriff korrigiert werden kann.Exakte PositionierungIn der kombinierten Beweglichkeit sowie exakten Positionierung zeigt sich, wie flexibel und qualitativ hochwertig die Lupenleuchte ist. Mit der neuen Luxo Circus LED erfüllt Glamox drei entscheidende Bewegungsdimensionen: Horizontale Bewegungen (Schwenken), Auf- und Abwärtsbewegungen (Neigen) sowie Rotation des Leuchtenkopfes um die horizontale Achse. Der flexible und sich selbst ausbalancierende Leuchtenarm mit reibungsfreien Gelenken ermöglicht dabei exakt jede gewünschte Positionierung für medizinische Untersuchungen oder jeden erdenklichen Blickwinkel für Arbeiten an kleinsten Produktkomponenten, beispielsweise in der Elektronikindustrie. Zur Befestigung wird die Circus LED mit einer Tischklemme geliefert. Eine passende Tischeinlassbuchse ist über das Zubehörprogramm bestellbar. Wird die Lupenleuchte bei medizinischen Untersuchungen oder im Beauty-Bereich eingesetzt, empfiehlt sich das optional erhältliche Rollstativ mit extra Gewicht im Fuß für einen sicheren Stand trotz leichter Beweglichkeit.Individuelle VergrößerungDie 165 mm große Linse aus Kronglas ermöglicht das Sehen mit beiden Augen und sichert damit das angenehme und konzentrierte Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum. Die Anordnung der LED-Module wurde so konstruiert, dass jedes Objekt ohne jegliche Schattenbildung betrachtet und bearbeitet werden kann. Der Leuchtenkopf aus Aluminium verfügt über eine aufklappbare Linsenabdeckung. In der Standard-Version wird die Circus LED mit 3,5 Dioptrien Linse und einer Vergrößerungsleistung von 188% oder mit 5 Dioptrien Linse und einer Vergrößerung von 225% geliefert. Für eine zusätzliche Vergrößerung sind optionale Sauglinsen zur Anbringung am Glas von 4, 6 oder 10 Dioptrien lieferbar.Verfügbarkeit und weitere InformationenDie Luxo Circus LED von Glamox ist ab sofort in der Gehäusefarbe Weiß und mit Farbtemperaturen 3000 Kelvin (warmweiß) oder 4000 Kelvin (kaltweiß) erhältlich. Die Modellvariante Circus LED Medical verfügt über die medizinische Zulassung (M) IEC 60601-1, IEC 60601-1-2. Weitere Informationen, wählbare Optionen, technischen Daten sowie Anwendungsbeispiele sind hier zu finden: http://glamox.com/de/products/circus-led-2



Bildinformation: 2948 Circus_LED