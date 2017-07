Ein persönlicher Einladungstext für die Hochzeit

(fair-NEWS)

Die Hochzeit selbst sollte perfekt sein und so sollte dann auch das Drum Herum sein. Dazu gehören auch die Einladungskarten mit dem wichtigen Einladungstext für die Hochzeit, denn dieser besondere Tag sollte nicht nur für das Brautpaar lange in Erinnerung bleiben. Trendbewusste Paare stimmen die Einladung schon anfangs auf die restliche Dekoration ab, sodass man schon einen Vorgeschmack bekommt. Sie sollte farblich und stiltechnisch an den Rest angepasst werden.Beispiele für Einladungstext für die HochzeitZu unserer kirchlichen Trauung am .......... um .......... Uhr in der .......... Kirche in .......... laden wir Euch herzlich ein. Unsere Hochzeit möchten wir anschließend mit Euch im .......... feiern. Wir würden uns freuen, Euch an diesem besonderen Tag als unsere Gäste begrüßen zu können. Um uns das Planen zu Erleichtern, bitten wir um Eure Antwort bis zum ..........Am .......... um .......... Uhr lassen wir uns im Standesamt .......... im Kreise unserer Familien trauen. Diesen Entschluss möchten wir anschließend mit allen unseren Freunden und Verwandten im .......... feiern. Dazu laden wir euch herzlich ein. Lasst uns bitte bis zum .......... wissen, ob wir mit euch rechnen können.Im Vertrauen auf Gottes Segen und in Liebe zueinander schließen wir den Bund für´s Leben. Wir lassen uns am .......... um .......... Uhr in der .......... Kirche trauen. Nach der Trauung werden wir im Restaurant .......... herzlich empfangen. Wir freuen uns jetzt schon auf einen wundervollen Tag und hoffen das Ihr dabei seid.Nach 3254 Tagen und unendlich vielen schönen Stunden lassen wir uns am .......... auch Gottes Segen geben. Die kirchliche Trauung findet um .......... in der .......... Kirche in .......... statt. Im Anschluß laden wir herzlich ins Hotel .......... ein, um auf eine glückliche Zukunft das Glas zu heben. über eine Zusage bis .......... sind wir dankbar.Wir möchten unsere Ehe beschließen und mit euch diesen Ehrentag genießen. Deshalb laden wir euch am .......... um .......... herzlich ein bei der Hochzeit unsere Gäste zu sein. Gefeiert wird im Hotel .......... mit Anzug und Kleid, Kommt mit guter Laune und viel Zeit. Eins ist übrigens klar, wer nicht absagt, der ist da!Wenn man die Liebe des Lebens gefunden hat, sollte man daran festhalten. Zu unserer standesamtlichen Trauung am .......... laden wir recht herzlich ein. Die Trauung und auch die Hochzeitfeier finden im .......... statt. Wir würden uns freuen, den Tag mit Euch gemeinsam zu verbringen! Bitte gebt uns bis spätestens .......... bekannt, ob Ihr kommt.Beispiele für Hochzeitseinladung finden Sie in unserem Hochzeits ABC ( https://hochzeit-selber-planen.com/hochzeit-von-a-z/



