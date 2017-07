Digitale Zähler zählen richtig!

(fair-NEWS)

In den <a href="www.voltaris.de">VOLTARIS</a>-eigenen Prüfstellen sind nahezu 1.000 elektronische Haushaltszähler (eHz) als Prüflinge aus 16 Stichprobenlosen für den Messstellenbetrieb von Energieversorgern und Stadtwerken nach dem amtlichen Verfahren geprüft worden. Das aktuelle Ergebnis: Die Anforderungen des Stichprobenverfahrens wurden von allen Losen erfüllt - ein Beweis für die Zuverlässigkeit und Qualität der Geräte. Für rund 15.000 verbaute eHz konnte somit die Eichgültigkeit um weitere fünf Jahre verlängert werden und so Austausch- und neue Investitionskosten in Höhe von mehr als 1 Mio. EUR vermeiden.Die ersten mit Spannung erwarteten Stichprobenprüfungen für eHz sind erfolgreich abgeschlossen worden. Dieses Ergebnis war nicht unbedingt zu erwarten gewesen, denn zu der neuen Technologie lagen - im Gegensatz zu den elektromechanischen Ferrariszählern - bisher keine umfangreichen Erfahrungen vor. Durch kontinuierliche betriebsbegleitende Tests in den VOLTARIS-Prüfstellen konnten frühzeitig Qualitätsmängel aus den anfänglichen Produktionsserien identifiziert und in intensiver Zusammenarbeit mit den Herstellern eliminiert werden."Das Ergebnis der Stichprobenprüfung hat uns darin bestätigt, dass sich der große Aufwand, den wir seit Jahren in unsere umfangreiche Qualitätssicherung stecken, auszahlt", so Markus Barthel, stellvertretender Prüfstellenleiter und Teamleiter Instandhaltung/Qualitätssicherung bei VOLTARIS. "Durch unsere regelmäßige Qualitätssicherung erreichen wir eine Messgenauigkeit und Messbeständigkeit auf hohem Niveau und eine Verlängerung der Nutzungszeit".Frank Wolf, Bereichsleiter Zählerdienstleistungen, ergänzt: "Das bedeutet für unsere Kunden enorme Kosteneinsparungen und ist die Grundlage für einen wirtschaftlichen Rollout der modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsysteme".Stromzähler, die im geschäftlichen Verkehr eingesetzt werden, unterliegen in Deutschland der Eichpflicht. Nach Ablauf der Eichgültigkeitsdauer, die bei elektronischen Zählern acht Jahre beträgt, muss das Gerät ausgetauscht oder die Eichgültigkeit verlängert werden. Die Verlängerung kann durch das amtliche Stichprobenverfahren erreicht werden. Dabei wird eine definierte Anzahl von Messgeräten eines einheitlichen Loses ausgebaut und überprüft.War die Überprüfung erfolgreich, verlängert sich die Eichgültigkeit aller Zähler des Loses um jeweils fünf Jahre.VOLTARIS bietet hierzu als besondere Dienstleistung die Teilnahme an einem "Poolmodell" an. Durch das Poolverfahren und die Beschaffung bzw. Prüfung der Zähler im Verbund mit anderen Stadtwerken verringern sich für die Kunden Kosten und Aufwände. In den beiden Prüfstellen ERP3 und ESL3 übernimmt VOLTARIS alle Aufgaben des gesetzlichen Messwesens und künftig auch diejenigen Aufgaben, die sich durch neue Technologien im Zuge der Digitalisierung und Elektromobilität sowie den Transparenzanforderungen im eichrechtlichen Verkehr ergeben.



Bildinformation: VOLTARIS übernimmt in staatlich anerkannten Prüfstellen u.a. die Eichung von Elektrizitätszählern.