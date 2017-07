Online-Bestellungen aus dem Sommerurlaub

(fair-NEWS)

Wer kennt das nicht, man sitzt in einem fernen Land am Strand, ist vollkommen entspannt und denkt an zu Hause. Jetzt hat man endlich Zeit und Ruhe und könnte so schön online die Dinge kaufen, zu denen man sonst nie kommt. Preise vergleichen, Produktrezessionen lesen und dann eben bestellen. Wie schön wäre das? Einziges Problem: Es ist niemand daheim, der die Pakte annehmen könnte. Bis man aus dem Urlaub kommt, sind die Pakete vom Paket-Shop aber sicherlich wieder zurück geschickt worden. Also nichts ist mit entspanntem Online-Shopping am Strand oder im Café vor dem Trevi Brunnen. Oder geht es doch?Schweizer kennen ihn bereits: Den Anbieter „Deutsche Lieferadresse“. Hierhin lassen Online-Kunden aus der Schweiz Ihre Waren senden, um dem teuren Versand in die Schweiz zu entgehen. Außerdem versenden viele deutsche Shops ja gar nicht in die Schweiz. Unter http://deutsche-lieferadresse.com/ finden Interessenten eine Vielzahl an Lageradressen in Deutschland, die sich nahe der Grenze zur Schweiz befinden. Dort können die Pakete sofort nach dem Eintreffen abgeholt werden. Oder eben noch eine Weile lagern, bis der Kunde sie abholt. Benachrichtigt wird man über die praktische App, die auch gleichzeitig als Abholschein gilt. Jetzt können Kunden also auch aus dem Urlaub bestellen und vielleicht ja sogar auf dem Rückweg aus dem Urlaub, Ihre Bestellungen direkt abholen. Ein kleiner Abstecher ist immer drin, sofern noch genug Platz im Kofferraum ist. Ansonsten ist eben ein kleiner Wochenendausflug auf dem Plan, wenn man wieder gut angekommen ist und alles ausgepackt hat. Die Deutsche Lieferadresse hilft dabei entspannt einzukaufen und Porto zu sparen. Ausprobieren lohnt sich. Kostenlos anmelden kann man sich unter http://deutsche-lieferadresse.com/