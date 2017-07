ZTE prognostiziert 29,9 Prozent Steigerung des Nettogewinns in der ersten Jahreshälfte 2017

(fair-NEWS)

24. Juli 2017, Shenzhen, China – ZTE, international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, veröffentlichte eine Prognose für eine Steigerung seines Nettogewinns um 29,9 Prozent in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2017. Das Unternehmen verzeichnete Gewinnsteigerungen in den Bereichen Netzinfrastruktur und Mobilgeräte.Gemäß dem vorläufigen Finanzbericht von ZTE belief sich der an Inhaber von Stammaktien zu verteilende Nettogewinn des börsennotierten Unternehmens auf 2,294 Milliarden RMB. Der Umsatz im ersten Halbjahr erhöhte sich auf 54,011 Milliarden RMB und lag damit um 13,1 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Ursächlich hierfür waren stärkere Geschäfte in den Bereichen Wireless-Netze, Festnetz und Bearer-Netze sowie bei Mobiltelefonen, wo auch Verbesserungen bei den Bruttogewinnmargen erzielt wurden.Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Im Rahmen seiner Strategie realisiert das Unternehmen für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate Social Responsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte-deutschland.de oder unter www.twitter.com/zte_deutschland PressekontaktZTE Deutschland GmbHSusanne BaumannParsevalstr. 1140468 DüsseldorfTel.: +49 163 81 99 405E-Mail: susanne.baumann@zte.com.cnPressekontaktAxiCom GmbHAnne KleinInfanteriestr. 1180797 MünchenTel.: +49 89 800 908 23E-Mail: anne.klein@axicom.com