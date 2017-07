Placetel eine der führenden UC-Lösungen in Deutschland

(fair-NEWS)

- Placetel, Powered by BroadSoft, im Anbietervergleich "ISG Provider Lens 2017 Germany - Cloud Transformation/ Operation Services & XaaS" ausgezeichnet- Studie lobt breites Funktionsspektrum von Placetel und starken Fokus auf KMUs- Betrieb von Rechenzentren in Deutschland ein PluspunktKöln, 24. Juli 2017. Placetel, ein Service für Telefonanlagen aus der Cloud, zählt laut ISG/Experton Group zu den besten Cloud-basierten Lösungen für Unified Communications as a Service (UCaaS) in Deutschland. Das führende Technologie-Beratungs- und Marktforschungs-Haus positionierte Placetel, Powered by BroadSoft, im Leader-Quadranten. Im Anbietervergleich "ISG Provider Lens Germany 2017 - Cloud Transformation/ Operation Services & XaaS" hob die ISG/Experton Group besonders das breite Funktionsspektrum von Placetel hervor.Oliver Giering, Advisor der ISG/Experton Group und Lead Advisor der Studie: "Placetel hat sich im Vergleich zum Vorjahr hervorragend weiterentwickelt und ist deswegen unter einigen großen Playern im Leader-Quadranten unserer Studie vertreten. Im stark wachsenden UC-Markt steckt für Placetel auch weiterhin noch viel Potenzial."Peter Nowack, General Manager und VP BroadCloud Retail ergänzt: "UCaaS ist das neue Herzstück der Business-Kommunikation. Deshalb sind wir besonders stolz über diese Auszeichnung. Unsere Positionierung im Leader-Quadranten bestätigt uns darin, unsere Lösungen weiter auszubauen und noch stärker auf die Bedürfnisse und anspruchsvoller werdenden Anforderungen unserer Kunden auszurichten."Neben dem breitgefächerten Funktionsangebot von Placetel lobte die ISG/Experton Group auch die große Kundenbasis von Placetel sowie den starken Fokus auf das Mittelstandssegment. Laut des Beratungshauses seien insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen neue Lösungen für die Business-Kommunikation auf die Agenda gerückt - nicht zuletzt aufgrund der Umstellung des ISDN- auf das All-IP-Netz. Weiterer Pluspunkt: der Betrieb von Rechenzentren in Deutschland. "Für viele unserer Kunden ist dies aus Gründen der Datenverfügbarkeit und -sicherheit natürlich besonders wichtig", so Peter Nowack.Aufgrund des Markttrends und des starken Wachstums hat die ISG/Experton Group das Thema UCaaS in diesem Jahr zum zweiten Mal bewertet. UCaaS beschreibt die Cloud-basierte Integration verschiedener Kommunikationskanäle, Collaboration-Lösungen und weiterer Applikationen auf einer einheitlichen Plattform. Damit ist UCaaS für die moderne Business-Kommunikation von entscheidender Bedeutung.Details zur StudieMit dem Anbietervergleich "ISG Provider Lens Germany 2017 - Cloud Transformation/Operation Services & XaaS" liefert die ISG/Experton Group in der mittlerweile 8. Auflage CIOs und IT-Managern einen detaillierten und differenzierten Überblick zu den wichtigsten Cloud-Anbietern im deutschsprachigen Markt. Darüber hinaus gibt die Studie Unternehmen konkrete Unterstützung bei der Evaluierung und Auswahl geeigneter Cloud-Vendor und -Provider. Sie umfasst zwölf Marktkategorien für Deutschland sowie sechs Marktkategorien für die Schweiz, und bewertet über 150 relevante Anbieter.Mehr Informationen zur Studie unter www.placetel.de/cloudleader2017



Bildinformation: (Bildquelle: www.puky.de | pd-f)