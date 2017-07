Quocirca zeichnet Lexmark zum sechsten Mal in Folge als führendes Unternehmen im Bereich MPS aus

(fair-NEWS)

Der „Managed Print Services Landscape“-Report von Quocirca ist eine unabhängige Bewertung von Anbietern im weltweiten Enterprise MPS-Markt. Der Bericht hebt besonders Lexmarks „effektive Managementlösung für eine weit verteilte, heterogene IT-Infrastruktur sowie für die Zentralisierung von Arbeitsabläufen“ hervor. „Dieses Angebot spricht besonders große Unternehmen an, die an vielen verschiedenen Standorten operieren“, so der Quocirca-Report weiter.„Lexmark ist stolz, im sechsten Jahr in Folge zu einem führenden Anbieter von MPS-Lösungen gekürt zu werden“, sagt Brock Saladin, Vorsitzender des Lexmark Executive Management Committee. „Der Quocirca-Bericht legt einen besonderen Fokus auf unser MPS-Know-how und auf unsere Technologie, dank derer wir vor allem große, global agierende Unternehmen optimal betreuen können.“„Dabei ist es eines unserer erklärten Ziele, unsere Kunden in einem sich rasant entwickelnden Marktumfeld dahingehend zu unterstützen, dass wir relevante Branchentrends frühzeitig erkennen. Das unterscheidet uns wesentlich von unseren Wettbewerbern“, erklärt Saladin.Der Quocirca-Report lobt die Analytics-Funktionen von Lexmark: „Lexmark hat seine proaktiven Management-Tools zu Predictive Services weiterentwickelt. Diese vorausschauenden Services nutzen Sensorendaten sowie die Warn- und Fehlermeldungs-Historie von Geräten und versenden im Vorhinein Meldungen, bevor es überhaupt zu einem Ausfall kommt. Damit wird noch proaktiver gehandelt und ein stets verfügbarer Druckerbetrieb gewährleistet. Predictive Analytics helfen, Wartungen zu antizipieren sowie Trends in Bezug auf das Druckaufkommen, Anrufe im Call-Center und notwendige Service-Einsätze frühzeitig zu erkennen. Die an den Geräten installierten Sensoren liefern außerdem wertvolle Erkenntnisse, die zunehmend zur Sicherstellung hochwertiger Service-Qualität genutzt werden.”Der Report nennt weitere entscheidende Stärken von Lexmark wie folgt:Globale Präsenz: „Lexmark genießt ein hohes Ansehen in Bezug auf seine globale Präsenz. Das Unternehmen betreibt sein komplettes MPS-Geschäft mit einem einheitlichen, weltweiten System, das konsolidierte, globale Analysen und Berichte ermöglicht. Zwar spricht das globale MPS-Geschäftsmodell von Lexmark vorrangig große multinationale Unternehmen an, gleichzeitig bietet Lexmark auch für mittelständische, regional operierende Mittelständler ein passgenaues MPS-Portfolio an. Dank des skalierbaren Service von Lexmark, können Unternehmen aller Größenordnungen von einem maßgeschneiderten MPS-Angebot profitieren.“Branchen-Know-how: „Die Lexmark Vertriebs- und Beratungs-Teams sind nach Branchen organisiert und verfügen über weitreichende Branchenkenntnisse und umfassendes Kenntnisse der jeweiligen Geschäftsprozesse in vertikalen Märkten. Verstärkt wird dies noch durch Lexmarks hochentwickelte Workflow-Automatisierungs- und Branchenlösungen.Analyse-Tools: „Lexmark tätigt erhebliche Investitionen im Bereich Analytics, um die Output-Umgebung seiner MPS-Kunden und die Geräteverfügbarkeit sowie die geschäftlichen Abläufe zu optimieren. Dies ermöglicht eine umfassende Analyse und, darauf basierend, branchenspezifische Empfehlungen, wie Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse verbessert werden können.“Weitere Informationen zum MPS-Report von Quocirca finden Sie hier



Bildinformation: Logo Lexmark