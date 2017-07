AKTUELLE HIGHLIGHTS UND SPECIALS

(fair-NEWS)

Zurzeit haben die Schützen Hochkonjunktur und die Karnevalisten blicken schon ungeduldig auf die neue Session. Sportlich haben die nächsten Wochen einiges an Highlights zu bieten: Fußball-Europameisterschaft der Frauen, Schwimmweltmeisterschaften, Fechtweltmeisterschaften, Leichtathletik-Weltmeisterschaften.Hier UNSERE aktuellen Highlights und Specials:Sport- und EhrenpreiseDeckel-Pokal: schon ab 10,12 EUR (= 15 % Rabatt)Pokal mit Deckel in 8 verschiedenen Größen (von 35 x 8 bis 50,5 x 16 cm) mit Sportmotiv nach Wahl und Gravur eines individuellen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind kostenlos).Glas-Trophy: schon ab 8,42 EUR (= 15 % Rabatt)Moderne Trophy in 3 verschiedenen Größen (von 13 x 10,5 bis 15 x 12 cm) mit Sportmotiv nach Wahl und Gravur eines individuellen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind kostenlos). Die Jahreszahl wird kostenlos mit graviert.Klassik-Pokal: schon ab 7,57 EUR (= 15 % Rabatt)Pokal in klassischem Design in 10 verschiedenen Größen (von 21 x 8 bis 43,5 x 16 cm) mit Sportmotiv nach Wahl und Gravur eines individuellen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind kostenlos).Bestellen Sie bequem unter www.pokale-sack.de SchützenbedarfKlassikorden: nur 23,90 EUROrden (5,3 x 5,3 cm) in klassischem Design mit Gravur eines individuellen Wunschtextes und Vereinswappens bzw. Schützenauflage nach Wahl. Der Orden ist in folgenden Farbkombinationen lieferbar: Gold-Rot, Gold-Blau, Gold-Weiß, Gold-Schwarz, Silber-Rot, Silber-Blau, Silber-Grün, Silber-Schwarz, Altsilber-Grün.Ehrenpreis: schon ab 14,90 EURModerne Glas-Trophy in 3 verschiedenen Größen (von 11 x 10 bis 18 x 25 cm) mit Schützenmotiv nach Wahl und Gravur eines individuellen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind kostenlos).Klompenkette: nur 49,90 EURVoll massiver Klompen in Silber mit Kette und hochwertiger Metall-Lasergravur eines individuellen Wunschtextes.Hier geht"s zu den Angeboten: www.schuetzenorden-sack.de KarnevalsbedarfBrillantorden: schon ab 6,50 EURMassiv 3-dimensional gegossener Orden (10 x 10 cm) mit individuellem Wunschtext, Vereinswappen und Einlagen in Gold, Silber, Rot, Blau, Grün.Kinderorden: schon ab 2,99 EURFarbenfroher Orden (4,5 x 4,5 cm) mit individuellem Wunschtext, Vereinswappen und Einlagen in Gold, Silber, Rot, Blau, Grün.Pin-Sammelboxen: schon ab 4,50 EURDIE VERKAUFSIDEE! Verkaufen Sie unsere 4er Pinbox. Vier Harlekin- oder Clown-Pins in einer Box zum günstigen Preis. Sie können die Box aber auch individuell mit 4 Pins Ihrer Wahl aus unserem umfangreichen Sortiment zusammenstellen. Der Käufer kann vier Jahre jeweils einen anderen Pin tragen und anschließend alle 4 Pins dekorativ mit der Box ins Regal stellen.Einfach mal reinschauen unter www.karnevalsorden-sack.de