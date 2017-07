Mächtiger Spielemix für die Gastronomie

(fair-NEWS)

BALLY WULFF wartet dieses Jahr mit seinem eigenen Sommerhit für die Gastronomie auf: Der neue ACTION STAR TITAN drängt mit großer Schlagkraft und riesiger Power in den Markt. Vollgepackt mit 60 Spielen und ausgestattet mit gewaltigem Facettenreichtum ist dieses Spielepaket die perfekte Variante für Aufstellplätze mit den unterschiedlichsten Anforderungen.Mit dem ACTION STAR TITAN bringt BALLY WULFF im Sommer 2017 ein Spielepaket auf den Markt, das es mächtig in sich hat: Mit insgesamt 60 Spielen und einer großen Auswahl an verschiedensten Spieletypen kann der ACTION STAR TITAN als bisher umfangreichstes Spielepaket für die Gastronomie punkten.Egal ob klassische Bücherspiele, die überaus beliebten Früchtespiele oder solche, die durch ihre besonderen Features und Freispiele auffallen – der ACTION STAR TITAN hält alles bereit und lässt die Herzen der Spielgäste höher schlagen. Mit den Highlight-Spielen Atlas of Legends und On the Mark setzt der ACTION STAR TITAN noch einen drauf: In Atlas of Legends, das als Spiel des Monats April 2017 geadelt wurde, begleitet ein bärtiger Seefahrer den Spielgast auf eine Abenteuerreise voller Spannung und schürt die Hoffnung auf den großen Gewinn. Der Scatter – in Form eines goldenen Globus - verpasst dem Spiel die richtige Dynamik und kann die Freispiele auslösen. On the Mark dagegen entführt in eine aufregende Unterwasserwelt, in der Orkas, Rochen und Quallen für Punkte sorgen. Wer auf Poseidons Dreizack trifft, erlebt zudem blitzgewaltige Top-Gewinne.Macht der ACTION STAR TITAN allein schon viel her, ist er im Doppel unschlagbar: Gekoppelt mit seinem Bruder, dem ACTION STAR SUPER HERO, ergibt sich ein stimmiges Bild mit doppeltem Spieleangebot. Mehr Gastro-Power geht nicht!



Bildinformation: ACTION STAR TITAN von BALLY WULFF