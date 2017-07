Immobilienbericht für München Hasenbergl

(fair-NEWS)

Das Hasenbergl im Norden Münchens hatte in der Zeit vor der Jahrtausendwende noch eher das Image eines sozialen Brennpunkts. Seither hat sich vieles geändert und man kann dort gut wohnen. Eine Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und eine Reihe guter Einkaufsmöglichkeiten wurde geschaffen, die Wohnqualität wurde in der jüngeren Vergangenheit stark aufgewertet. Grünflächen und Erholungsflächen wurden geschaffen. Auf dem Immobilienmarkt haben sich die Angebotszahlen für Wohnungen und Häuser in etwa auf Vorjahresniveau gehalten, waren erwartungsgemäß deutlich teurer im Vergleich zum letzten Jahr.2016/17 - Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in <a title="Immobilienmakler Hasenbergl" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/immobilienmakler-muenchen/makler-hasenbergl/">Hasenbergl</a> (Angebotspreise, statistische Mittelwerte):Von Juli 2016 bis Juli 2017 wurden im Bereich Wohnungsverkauf München Hasenbergl 92 Objekte angeboten, im Bereich Hausverkauf München Hasenbergl waren es 41 Objekte, wobei hier mit 29 die Mehrzahl der Objekte im Bereich Neubau/Baujahr 2016+ zu verorten waren. Die Preise Einfamilienhäuser im Hasenbergl lagen bei durchschnittlich EUR 840.000,-. Doppelhaushälften (Bereich Hausverkauf München Hasenbergl) wurden bei größerer durchschnittlicher Wohnfläche für im Mittel EUR 1.000.000,- angeboten (bei den diesjährigen Angeboten höherer durchschnittlicher Quadratmeterpreis als Einfamilienhäuser). Beim Wohnungsverkauf München Hasenbergl lag der durchschnittliche Angebotspreis (Immobilienpreise München) bei gebrauchten Wohnungen bei ca. EUR 5.630,- pro m², beim Segment Wohnungsverkauf München Hasenbergl Neubauobjekte lagen die Angebote bei ca. EUR 6.050,- pro m². Die überwiegende Zahl der Wohnungsangebote entfiel auf Etagenwohnungen, nur eines auf ein Penthaus und eines auf eine Maisonettewohnung.Tatsächliche erzielbare Preise in München Hasenbergl für 2016:Zur Orientierung können hier Vergleichspreise für andere mittlere Wohnlagen in München dienen. Beim Wohnungsverkauf startete der Quadratmeterpreis bei durchschnittlichen 4.650 EUR/m² bei Wohnungen aus den 60er Jahren und endete bei 6.900 EUR/m² bei neu gebauten Wohnungen. Häuser, hier am Beispiel Doppelhaushälfte, bewegten sich bei 795.000 - 960.000 EUR im Gebraucht-Segment, erreichten 1 Mio. EUR bei Neubauten (Wohnfläche im Schnitt zwischen 110 und 145 m²)."Das Hasenbergl hat sich in den letzten 20 Jahren gut entwickelt. Es wurde viel neu gebaut und ältere Gebäude wurden renoviert. Besonders hervorzuheben sind die teilweise großzügigen Grünflächen zwischen den Anlagen", sagt Rainer Fischer, <a title="Immobilienmakler München" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/">Immobilienmakler für München</a> und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.Quellen: Wikipedia, muenchen.de, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH; Immobilienpreise und Quadratmeterpreise für München Hasenbergl aus den Statistiken des Jahresberichts 2016 des Gutachterausschusses München. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers aus München. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit.



Bildinformation: Fischer Immobilien