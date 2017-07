Immobilienmarkt: die Kaufpreise werden in vielen deutschen Städten immer höher

(fair-NEWS)

Die Deutschen müssen tief in die Tasche greifen, denn die Kaufpreise steigen in vielen Städten zusehends an – und das nicht nur in den deutschen Metropolen. Auch in anderen Großstädten werden die Preise immer teurer. Experten raten dazu, vor einem Ortswechsel auf die langfristige Preisentwicklung für den gewünschten Wohnraum zu schauen.Untersucht wurde die Preisentwicklung der vergangenen vier Jahre in 80 deutschen Großstädten vom Maklervermittlungsportal Homeday. Die Auswertung ergab, dass Städte wie Heilbronn oder Hannover dabei inzwischen sogar Metropolen wie München oder Hamburg übertreffen.Trotzdem große Nachfrage nach dem EigenheimViele Menschen träumen von einem Eigenheim. Doch die Preise sind in den meisten Lagen extrem gestiegen. „Dennoch hat sich der Erwerb von Eigenheim deutlich erhöht. Generell werden heutzutage größere und aufwendigere Bauvorhaben nachgefragt. Wir beobachten, dass aktuell sehr viel Eigenkapital im Markt ist und dadurch auch der Immobilienmarkt beflügelt wird“, erklärt Beate Schmidt, Baufinanzierungsspezialistin bei der Online-Baufinanzierungsvermittlung www.mkib.de . „Auch die historisch niedrigen Zinsen tragen selbstverständlich zu der großen Nachfrage und dem dadurch ebenso bedingten Preisanstieg für Immobilien bei. Nach wie vor ist es für jeden Interessenten noch günstig, die Gunst der Stunde zu nutzen, so lange die Zinsen niedrig sind. Allerdings ist Vorsicht geboten bei sehr stark angestiegenen Regionen. Hier gilt es immer sehr genau hinzusehen und die langfristige Entwicklung abzuschätzen.“Kaufpreisentwicklung in DeutschlandSo sind in Heilbronn die Preise in den letzten vier Jahren nahezu explodiert. Hier zahlen Käufer heute im Schnitt rund 79 Prozent mehr pro Quadratmeter. Im Jahr 2013 lag der Preis bei 1650 Euro pro Quadratmeter, heute allerdings bei 2950 Euro. In Hannover erhöhten sich die Kaufpreise um knapp zwei Drittel, gefolgt von Stuttgart, Wolfsburg und Koblenz. Wer überlegt, möglichst günstig ein Haus zu kaufen, sollte in Duisburg zuschlagen. Hier stiegen die Preise nur um rund fünf Prozent an. Wer allerdings Ingolstadt vorzieht, der muss deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Ingolstadt zählt nach München und Freiburg inzwischen zu den teuersten Städten in Deutschland.Die Preissteigerungen bei Häusern sind nicht so drastisch wie bei den Eigentumswohnungen. Hier belegen Berlin, Göttingen und Augsburg mit einer Erhöhung von jeweils 50 Prozent Rang eins. Augsburg ist sogar noch teurer als Berlin. Hier zahlt der Hauskäufer mit durchschnittlich 3000 Euro pro Quadratmeter rund 150 Euro mehr als in Berlin. Aber auch Leipzig, Braunschweig und Koblenz liegen nur knapp dahinter. In Oberhausen, Bottrop und Hamm sieht das anders aus. Hier sind die Preise in den vergangenen Jahren nur um rund 10 Prozent gestiegen.Wer also überlegt, ein Haus oder eine Eigentumswohnung zu kaufen, sollte sich vorher gut über Kaufpreise informieren.Finanzierung über einen Online-Kanal im TrendKunden setzen heute bei der Immobilienfinanzierung und der Beratung nicht mehr unbedingt auf den Filialbesuch bei Ihrer Hausbank, sondern nutzen vermehrt die ebenso gut ausgebauten Kommunikationswege und Online-Baufinanzierungen. „Wir spüren, dass Internetbanken und deren Vertrieb und Beratung, welche auch Online-Baufinanzierung seit Jahren anbieten, mittlerweile mehr als etabliert und ein fester Bestandteil am Markt sind. Der Beratungsbedarf der Kunden ist sehr hoch –das können wir sehr gut abdecken und gleichzeitig dafür günstige Konditionen und flexible Darlehensmöglichkeiten anbieten“, so Schmidt.Weitere Informationen unter www.mkib.de