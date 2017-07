(fair-NEWS)

Wien, Juli 2017 – Kompromisslos frische, kreative und im Geschmack überzeugende vegetarische und vegane Gerichte: Das ist der Anspruch von Küchenchef Mathias Wolf und seinem Team im TIAN Bistro am Spittelberg. In unmittelbarer Nähe zum MuseumsQuartier mit Blick auf die alten Biedermeierhäuser und je einem Schanigarten in der Schrank- und Spittelberggasse, wird man in lauen Frühlings- und heißen Sommernächten um diese Adresse nicht herumkommen.Als Schanigarten bezeichnet man im österreichischen Raum den kleinen Bereich außerhalb einer Gastwirtschaft oder eines Restaurants, in dem Tische und Sessel auf dem Gehsteig stehen, der aber zum Lokal dazugehört.Unser Tipp: "Sharing Chefs Garden" für zwei Personen oder mehr. Dahinter verbirgt sich ein Menü aus fünf kreativen Gängen aus ausgewählten saisonalen und marktfrischen Zutaten, die nicht auf der Bistrokarte zu finden sind. Ideal für den Feierabend mit Freunden und Familie – Stichwort: Quality Time.Über TIAN Bistro am SpittelbergDas TIAN Bistro am Spittelberg wurde im September 2015 eröffnet und ist neben dem TIAN Gourmetrestaurant Wien, dem TIAN Restaurant München und dem TIAN Bistro im Kunsthaus Wien das vierte Lokal der TIAN Gruppe von Gründer Christian Halper. Küchenchef Mathias Wolf und sein Team übersetzen den hohen Anspruch an eine vegetarische Küche in kreative, kompromisslos frische und nachhaltige Speisen mit so manch internationaler Reminiszenz und einem Touch österreichischer Wirtshaustradition. Besonderes Highlight sind auch die zwei zum Bistro gehörenden Schanigärten sowie der begrünte und überdachte Wintergarten. 2016 wurde das TIAN Bistro am Spittelberg von Gault Millau mit einer Haube (13 von 20 Punkten) ausgezeichnet. Weitere Informationen unter www.tian-bistro.com und www.facebook.com/tianbistro



Bildinformation: TIAN Bistro am Spittelberg