Robust – von allen Seiten geschützt

Outdoor Anwendungen wie Waschanlagen oder HMI Anwendungen in extremen Umgebungen stellen hohe Anforderungen an Staub- und Spritzwasserschutz, Vibrations- sowie Temperaturbeständigkeit der eingesetzten Geräte. ICP Deutschland bietet für diese Einsatzgebiete einen passenden und besonders robusten 12.1“ Panel PC mit resistivem oder kapazitivem Touch. Der UPC-F12CM-ULT3 ist in ein rundum IP66 geschütztes Aluminium Gehäuse eingefasst und verfügt an der Rückseite über ein abnehmbare Abdeckung, an der sechs M12 Stecker herausgeführt sind. Bei den sechs M12 Steckern handelt es sich um eine RS-232, eine RS-232/422/485, eine LAN, zwei USB 2.0 und eine DC Jack Schnittstelle. Dank Schraubverriegelung und gesonderter Abdichtung ist der UPC-F12CM-ULT3 vibrationsfest und wasserdicht. Projektbasierend kann der Temperaturbereich von -20°C~+60°C über einen zusätzlichen Heizkörper zwischen Mainboard und LCD auf -40°C ausgeweitet werden. Der redundante Spannungseingang (12V~36VDC) von DC Jack und Terminal Block bietet bei Unterbrechungen der Stromzufuhr zusätzliche Sicherheit. Die notwendige Rechenleistung ergibt sich aus dem integriertem Intel® Skylake-ULT Core™ i5 oder Celeron® Prozessor und dem bis max. 32GB bestückbaren DDR4 Arbeitsspeicher. Über Bluetooth 4.0 und Wi-Fi kann auf geringer Bandbreite oder mit hoher Geschwindigkeit drahtlos kommuniziert werden. Alternativ liefert ICP den UPC-F12C auch als Standardvariante ohne M12 Konnektoren mit Schutzart IP65 aus. Auf Kundenwunsch werden die robusten Panel PC mit Arbeitsspeicher, Massenspeicher und Windows® Betriebssystem als Ready-to-Use System betriebsbereit assembliert.ICP. Industrial Computer Products …by people who care!



Bildinformation: UPC-F12CM-ULT3 – Robuster 12” Panel PC / ICP Deutschland GmbH