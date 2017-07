FRISCH AUF! spielt mit neu designten Medien frisch auf.

Pressemitteilung von madness GmbH

Wenn Tradition und Herzblut auf moderne Bildsprache und technische Möglichkeiten treffen.

(fair-NEWS) Zu Beginn der nächsten Saison 2017/2018 wird FRISCH AUF! Göppingen seine Fans mit neuem Mannschaftsposter und neuen Autogrammkarten überraschen. Diese entstehen in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Udo Schönewald und der Stylistin Christine Österle.



Seit 2014 sorgt die Göppinger Agentur madness für den rundum frischen Außenauftritt.

Sind die Torjäger von FRISCH AUF! bei madness zu Gast, fliegen die Ideen schnell wie Handbälle durch die Räumlichkeiten der Göppinger Full Service-Agentur. Beim Fotoshooting herrscht gute und entspannte Stimmung, die Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit. Im agentureigenen Greenscreen-Studio treffen passionierte Profis aufeinander, die wissen, was sie aneinander haben.



„Wir finden es absolut gut, dass wir unser Shooting bei madness austragen können. Die Location ist klasse und die Zusammenarbeit mit unserem Partner madness kreativ und professionell. Wir binden gerne Partner ein. Und in dem Team von madness haben wir eine ebenso ideenreiche wie verlässliche Agentur gefunden, die überzeugend darstellen kann, wie wir uns präsentieren wollen.“, sagt die zuständige FRISCH AUF! Marketing Mitarbeiterin Regina Eiber.

Die Göppinger Pixel-Profis sind langjährige Fans „ihrer“ Handball-Mannschaft. Und sorgen seit 2014 als sogenannte „LeadAgentur“ für einen modernen, stimmigen Außenauftritt des sportlichen Aushängeschildes von Göppingen. Immerhin ist Göppingen eine Handball-Hochburg in Deutschland. Da ist es verständlich, dass die Ballkünstler für ihre Fans immer das Beste geben und rundum gut aussehen wollen.



In 2014 kreierte madness bereits einen Imagefilm, zwei Jahre später wurde die FRISCH AUF!-Website gerelauncht. In diesem Sommer entstehen nun für die neue Saison 2017/2018 ein neues Mannschaftsposter und neue Autogrammkarten.



„Als ehemalige Jugendhandballer sind wir stolz darauf den Traditionsverein in allen Medien unterstützen zu können“ bekräftigen Axel Berne und Bernhard Krüger die Inhaber von madness.



Info

Seit 20 Jahren macht die in Göppingen ansässige Full Service-Agentur madness mit Schwerpunkt auf 3D-Animationen und interaktive Anwendungen unter dem Motto „Visualizing your business in 3D“ die Ideen ihrer Partner sichtbar. Das Team liebt kreative Herausforderungen und bleibt, was neueste technische Entwicklungen für Visualisierungsmöglichkeiten anbelangt, immer eng am Ball.



«FRISCH AUF! spielt mit neu designten Medien frisch auf.»

