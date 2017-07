Industrievereinigung Odenwald (e.V.) erweitert Vorstand

(fair-NEWS)

Erbach (bm). Der Managementberater Rudolf Burjanko (<a href="www.burjanko.de">burjanko managementberatung</a>) wurde von der Mitgliederversammlung der Industrievereinigung Odenwaldkreis e.V. (IVO) einstimmig zum weiteren Vorsitzenden gewählt. Er ist bereits seit einigen Jahren Vorstandsmitglied und ergänzt in seiner neuen Funktion die beiden Vorsitzenden Christian Mühlhäuser (Pneumobil GmbH - Pirelli Gruppe) und Jürgen Walther (Fa. Formvielfalt GmbH). Dies vor dem Hintergrund der wachsenden Aufgaben der IVO in der prosperierenden Wirtschaftsregion Odenwald und der wachsenden Mitgliederzahl von momentan 170 Mitgliedern.Wesentliche Aufgabenstellungen:Burjankos wesentliche Aufgaben gliedern sich in zweierlei Hinsicht. Erstens: Unterstützung beim weiteren Mitgliederaufbau und der Darstellung der Wirtschaftsqualität und Dynamik von Odenwälder Firmen über die Region hinaus. Gleichwohl Vermittlung der Attraktivität des Standortes für Bewerber, Neugründungen und Investoren. Zweitens aber auch zur Stärkung der operativen Vorstandsarbeit für Aufgabenstellungen im Marketing, einem engen Mitgliederdialog, sowie Öffentlichkeitsarbeit und dem Ausbau des Dialoges mit Institutionen.IVO unterstützt seit 1950:Bereits seit 1950 beweist die IVO Kontinuität und ist die wachsende Stimme der Wirtschaft im Odenwald. Als Ansprechpartner, Kommunikationsdrehscheibe und Impulsgeber profitieren Mitglieder vom engen Dialog bei den IVO-Businesstreffs und dem Engagement zwischen Verbänden, Behörden und Kommunen. Bedeutende Industrieunternehmen sind ebenso Teil der IVO wie Freiberufler, Startups, Firmen von Handel, Handwerk, Dienstleistung und Finanzwirtschaft. Dazu Rudolf Burjanko: Es lohnt sich dabeizusein. Wir freuen uns auf neue Mitglieder. Weitere Infos unter <a href="www.ivo-odw.de/">IVO.</a>



Bildinformation: Managementberater Rudolf Burjanko