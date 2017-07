Was die direkt gruppe und die komma,tec redaction vereint? Der Mut, die Dinge anders zu machen.

(fair-NEWS)

Hamburg, 24. Juli 2017. Den digitalen Wandel aktiv voran zu treiben - das ist das gemeinsame Ziel der direkt gruppe und der kommatec redaction GmbH. Das IT- und Marketing-Beratungsunternehmen und die Fachagentur für Digital Signage verbindet seit einigen Jahren eine intensive Kooperation im Bereich der 360°-Kommunikation. Diese Kooperation hat sich dank umfangreicher Synergieeffekte für beide Partner bewährt und bleibt zukunftsträchtig.Die direkt gruppe, eine deutschlandweit erfolgreiche Beratungsgruppe, vereint sieben Unternehmen unter ihrem Dach. Eines dieser Unternehmen ist die marketing solutions direkt Gesellschaft für innovatives Marketing. Ihr Auftrag ist es, faszinierende Geschichten rund um Marken und Produkte zu erzählen. Dabei greift sie auf die komma,tec redaction als starken Partner im Digital Signage Bereich zurück. So entwickelt die direkt gruppe zusammen mit der kommatec redaction GmbH z.B. Konzepte zum Thema digitale Kundenkommunikation, bei denen die Digital Signage Installationen jedoch nur ein Puzzleteil von vielen darstellen. Denn auch nach der Ausspielung der Werbeinhalte über Displays endet der Marketingsansatz beider Unternehmen nicht. Der Kunde soll über die komplette Customer Journey hinweg begleitet werden. Und so sind ganzheitliche 360°-Kommunikationskonzepte das Bestreben beider Firmen und das Fundament ihrer mehrjährigen Partnerschaft.Neben der Beratung und Konzeptionierung kümmern sich die direkt gruppe und die kommatec redaction GmbH auch um die Implementierung der digitalen Kummunikationsinstrumente bei Ihren Kunden. Die beiden Geschäftsführer, Kai Petersen von der direkt gruppe und Fabian Scholz von der kommatec redaction GmbH, schätzen dabei die Möglichkeit, auf die jeweilige Expertise des anderen Unternehmens zurückzugreifen, als wichtigen Erfolgsfaktor ein. "Sind Kunden an einer Digitalisierung interessiert, wissen sie oft noch nicht, welche Technologien für ihre individuellen Kommunikationsziele geeignet sind. In der kommatec redaction haben wir einen kompetenten Partner gefunden, der die verschiedenen Trends, Möglichkeiten und auch Grenzen von Digital Signage Lösungen kennt. Dies verschafft uns die einmalige Gelegenheit, unsere Kunden in diesem Geschäftsfeld noch besser zu beraten. Für die ganzheitlichen Kampagnen kommt dann die direkt gruppe ins Spiel. Da der digitale Wandel für Unternehmen von immer größerer Bedeutung sein wird und sie sich damit zunehmend von ihrer Konkurrenz abgrenzen müssen, freuen wir uns auf die zukünftigen partnerschaftlichen Projekte, die wir mit der kommatec redaction GmbH angehen werden", so Kai Petersen.Mehr über die komma,tec redaction erfahren Sie hier: <a href="www.kommatec-red.de"> www.kommatec-red.de</a>



Bildinformation: Kai Petersen und Fabian Scholz stehen mitten in der Planung für zukünftige gemeinsame Projekte.