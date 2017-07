Der CARDIO COACH Günther Höhfeld im FOCUS

(fair-NEWS)

"Nimm es dir nicht so zu Herzen." Kaum einem ist diese Redewendung nicht bekannt. Doch dass da viel mehr hinter steckt, als nur "mit Worten Trost spenden", wird erst auf den zweiten Blick deutlich. Das Nachrichtenmagazin FOCUS widmet um Juli 2017 dem Zusammenhang zwischen Psyche, Kreislauf, Infarkt und Herztod die Titelstory "Die Psychologie des Herzens". Der CARDIO COACH Günther Höhfeld kommt als einer der Experten zu Wort.Im Fokus steht dabei die Psychokardiologie, die sich mit der sensiblen Verbindung von Herz und Hirn, unseren Gefühlen und Gefäßen, beschäftigt. Neben Stimmen von betroffenen Herzerkrankten, geben Experten mit ihren Beiträgen Einblick in das Thema. So auch Günther Höhfeld, der untersucht, wie Herzerkrankungen Veränderungen katalysieren. Er hat sich auf die Beratung von Managern und Menschen mit Führungsverantwortung spezialisiert, "denn die stehen unter besonders großer Belastung und setzen sich so verstärkt dem Risiko aus, an einem Herzleiden zu erkranken", so Günther Höhfeld."In der Beratung entdecken die Betroffenen unterdrückte Konflikte, ungeahnte Leidenschaften oder unbewusste, schädliche Überzeugungen wie besonders fleißig sein zu müssen. Gemeinsam ordnen wir Gedanken und Gefühle und entwickeln so Strategien, für ein gesünderes Leben." Höhfeld rät, sich in gesunder Distanz zu üben, um eine gesunde Einstellung für ein gesünderes Leben zu finden.Er weiß genau, wovon er spricht, denn er ist nicht nur Psychologe, Theologe und Führungskräfte-Coach, sondern Betroffener. Er hat selbst eine lebensbedrohende Herztumorerkrankung überstanden. Laut Günther Höhfeld und dem Artikel im FOCUS hilft vor allem das: Auf sein Herz hören und soziale Beziehungen pflegen.Wer mehr zum Thema und Günther Höhfeld lesen will, der wird auf seiner Website fündig unter <a href="www.guenther-hoehfeld.de/home/"> www.guenther-hoehfeld.de</a>



Bildinformation: Der CARDIO COACH Günther Höhfeld