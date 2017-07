Teamentwicklung durch Seminar- und Outdoor-Aktivitäten

Pressemitteilung von Natur Events e.K.

Von Natur Events Ihrer Trainings- und Eventagentur!

(fair-NEWS) Unter<a href="www.naturevents.eu/"> Outdoor-Aktivitäten</a> versteht man die große Bandbreite der Teamentwicklungsmaßnahmen, die den Tagungsort nach draußen verlegen, intensives Naturerleben inklusive.

Es handelt sich um einen erlebnispädagogischen Ansatz, der es den Teilnehmenden ermöglichen soll, Erfahrungen zu machen, die ein herkömmliches Training nicht bieten kann.



<a href="www.naturevents.eu/teamtraining">Die Verbindung von Teamprozessen</a> mit außergewöhnlichen Aufgaben und speziellen körperlichen Anforderungen bewirken intensive Lern- und Selbsterfahrung.

In der Auswertung der Übungen gewinnen die Teilnehmenden Erkenntnisse über Kooperations-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit ihres Teams.



Die Erfahrungen zeigen, dass man mit den Outdoor-Übungen das Team für viele Probleme sensibilisieren kann.



<a href="www.naturevents.eu/motivationstraining">Lern- und Erfahrungsbereiche</a>



Kooperationsfähigkeit

Ein wesentliches Merkmal der Outdoor-Trainings besteht darin, dass die Aufgaben nur gemeinsam im Team gelöst werden können.

Im Auswertungsgespräch wird insbesondere betrachtet



-Ob und wie die festgellten Probleme gelöst wurden,

-Welche Erfahrungen die Beteiligten mit sich selbst und anderen gemacht haben,

-Wie Kooperation und Kommunikation funktionierten,

-Welche Transfermöglichkeit zum Arbeitszusammenhang hergestellt werden können.



<a href="www.naturevents.eu/motivationstraining">Konfliktfähigkeit</a>



<a href="www.naturevents.eu/teamevent/">Die Outdoor-Aktivitäten sind so angelegt</a>, dass Konflikte quasi vorprogrammiert sind. Denn es geht ja darum, zu lernen, wie man in stressigen Situationen mit auftretenden Schwierigkeiten umgeht.



Eingebaute Stressfaktoren sind:

-Situationen, in denen Entscheidungen über Lösungsstrategien gefunden werden müssen.

-Ungewöhnliche Aktivitäten, die Mut und Überwindung von den Teilnehmenden erfordern,

-Zeitdruck,

-Unvorhergesehene Schwierigkeiten.



<a href="www.naturevents.eu/teamtraining">Selbst- und Teamerfahrung</a>



Outdoor-Aktivitäten werden so miteinander kombiniert, dass unterschiedliche Fähigkeiten erforderlich sind. Dadurch können Rollenverteilungen sichtbar und verändert werden. Der Einsatz persönlicher Stärken, aber auch das erkennen eigener Schwächen bietet neue Lernerfahrungen.



Die Kombination Seminar- und Outdoor-Trainings bietet Teams Lösungsansätze ihre Teamfähigkeit zu verbessern. Unter<a href="www.naturevents.eu/"> Outdoor-Aktivitäten</a> versteht man die große Bandbreite der Teamentwicklungsmaßnahmen, die den Tagungsort nach draußen verlegen, intensives Naturerleben inklusive.Es handelt sich um einen erlebnispädagogischen Ansatz, der es den Teilnehmenden ermöglichen soll, Erfahrungen zu machen, die ein herkömmliches Training nicht bieten kann.<a href="www.naturevents.eu/teamtraining">Die Verbindung von Teamprozessen</a> mit außergewöhnlichen Aufgaben und speziellen körperlichen Anforderungen bewirken intensive Lern- und Selbsterfahrung.In der Auswertung der Übungen gewinnen die Teilnehmenden Erkenntnisse über Kooperations-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit ihres Teams.Die Erfahrungen zeigen, dass man mit den Outdoor-Übungen das Team für viele Probleme sensibilisieren kann.<a href="www.naturevents.eu/motivationstraining">Lern- und Erfahrungsbereiche</a>KooperationsfähigkeitEin wesentliches Merkmal der Outdoor-Trainings besteht darin, dass die Aufgaben nur gemeinsam im Team gelöst werden können.Im Auswertungsgespräch wird insbesondere betrachtet-Ob und wie die festgellten Probleme gelöst wurden,-Welche Erfahrungen die Beteiligten mit sich selbst und anderen gemacht haben,-Wie Kooperation und Kommunikation funktionierten,-Welche Transfermöglichkeit zum Arbeitszusammenhang hergestellt werden können.<a href="www.naturevents.eu/motivationstraining">Konfliktfähigkeit</a><a href="www.naturevents.eu/teamevent/">Die Outdoor-Aktivitäten sind so angelegt</a>, dass Konflikte quasi vorprogrammiert sind. Denn es geht ja darum, zu lernen, wie man in stressigen Situationen mit auftretenden Schwierigkeiten umgeht.Eingebaute Stressfaktoren sind:-Situationen, in denen Entscheidungen über Lösungsstrategien gefunden werden müssen.-Ungewöhnliche Aktivitäten, die Mut und Überwindung von den Teilnehmenden erfordern,-Zeitdruck,-Unvorhergesehene Schwierigkeiten.<a href="www.naturevents.eu/teamtraining">Selbst- und Teamerfahrung</a>Outdoor-Aktivitäten werden so miteinander kombiniert, dass unterschiedliche Fähigkeiten erforderlich sind. Dadurch können Rollenverteilungen sichtbar und verändert werden. Der Einsatz persönlicher Stärken, aber auch das erkennen eigener Schwächen bietet neue Lernerfahrungen.Die Kombination Seminar- und Outdoor-Trainings bietet Teams Lösungsansätze ihre Teamfähigkeit zu verbessern.

Bildinformation: Teamentwicklung

Natur Events - Ihrer Agentur mit langjährigem Know-How für Ihr Teamevent, Incentive, Managementtraining, Teamtraining, Motivationstraining, Kommunikationstraining und Vertriebstraining in Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet, in Hessen, Deutschland und Europa!

Mit unserer Leidenschaft für Mensch und Natur bieten wir von Natur Events für Unternehmen jeder Größe, deren Führungskräfte und Mitarbeiter individuell abgestimmte Events, Incentives im In- und Ausland sowie Trainings mit sichtbarem und langanhaltendem Erfolg. Wir sorgen für Abenteuer, die bewegen und Begegnungen, die prägen! Nichts bringt Menschen mehr zusammen als positive Emotionen, gemeinsam gemeisterte Herausforderungen und gelebtes Vertrauen!

Auf unserer Internetseite geben wir Ihnen einen Überblick über unsere Angebote und Leistungen.

Alle Vorschläge werden selbstverständlich in ihrer Art und Umfang komplett auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten : sie dienen in erster Linie dafür, Ihnen ein Gefühl für unsere Leistungen zu vermitteln.

«Teamentwicklung durch Seminar- und Outdoor-Aktivitäten»

Mörikestr. 165795 HattersheimDeutschlandTelefon: 06145 9329940Dieter TrollmannNatur Events e.K.Mörikestr. 165795 Hattersheimtrollmann@naturevents.eu06145 9329940Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung