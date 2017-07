Erfolgskonzept mit neuen Innovationen: Sternekoch Jens Rittmeyer präsentiert ab dem 09.08. neue Menüs im N°4 des Navigare NSBhotel Buxtehude – erstmals auch komplett vegan!

(fair-NEWS)

Hamburg, Juli 2017Jens Rittmeyer präsentiert ab dem 09.08. im N°4 des Navigare NSBhotel Buxtehude zwei komplett neu kreierte Menüs und erweitert sein Erfolgskonzept im N°4, das unter seiner Leitung seit Anfang des Jahres zahlreiche erstklassige Auszeichnungen erhielt, um neue und innovative Facetten. Egal, ob eine „Nordische Reise“ durch die kulinarische Welt Norddeutschlands und Skandinaviens oder die „Heimliche Leidenschaft“, die komplett auf Fleisch und Fisch verzichtet – neue, innovative Menüs in gewohnt intimem Rahmen, der Kulinarik erlebbar macht und unvergessliche Erinnerungen im Navigare NSBhotel Buxtehude erschafft.Die „Nordische Reise“ im N°4 zelebriert die Liebe Jens Rittmeyers zur Kultur und Kulinarik des Nordens in einem erlesenen Menü, das aus insgesamt 9 erlesenen Zubereitungen besteht. Von persönlichen Besuchen bei Erzeugern vor Ort inspiriert, ist die „Nordische Reise“ ein authentisches Menü, das die bestmögliche Qualität authentischer Zutaten aus dem nordischen Raum bietet. Natürlich spiegelt sich auch Jens Rittmeyers Liebe zum Kreislauf der Natur im „Nordische Reise“ Menü wieder – fisches, saisonales Gemüse aus bester Herkunft ist wie immer zentraler Bestandteil aller Zubereitungen.Mit dem „Heimliche Leidenschaft“ Menü feiert Jens Rittmeyer eine innovative Premiere im N°4 – das Menü, bestehend aus insgesamt 9 Zubereitungen, ist komplett vegan, glutenfrei und verzichtet auf Nüsse. Jens Rittmeyers Leidenschaft für frisches, saisonales Gemüse bildet die Inspiration für ein Menü, das auf einzigartige Weise die Vielfältigkeit und Individualität von frischem Gemüse und Getreide für Gäste des Navigare NSBhotel Buxtehude erlebbar macht – ganz ohne Fisch und Fleisch und perfekt geeignet für Vegetarier, Veganer und Allergiker! Eine absolute Neuheit und ein edles, hochwertiges und dennoch gesundes Menü, das noch lange nach dem Besuch im N°4 Inspirationen bereithält.Egal, ob man sich für die „Nordische Reise“ oder die „Heimliche Leidenschaft“ entscheidet – an Sauce wird es gemäß Jens Rittmeyers Credo „Ohne Sauce kein Vergnügen“ zu keiner Zubereitung mangeln. Edle, kreative Saucen sind unerlässlich für inspirierende Menüs!Für all diejenigen, die eine edle Menübegleitung ganz ohne Alkohol bevorzugen, bietet Jens Rittmeyer im N°4 ab dem 09.08. zusätzlich eine „alkoholfreie Reise“ – exklusiv zugeschnitten auf das jeweilige Menü – an. Selbst gepresste Säfte, innovative Neukreationen und alkoholfreie Drinks von herausragenden Erzeugern ergänzen sich perfekt mit beiden neuen Menüs und bieten alkoholfreien Genuss mit einem inspirierenden Facettenreichtum.Selbstverständlich bleibt das einzigartige Konzept des N°4 im Gewölbekeller des Navigare NSBhotel Buxtehude unverändert. Mit nur 4 Tischen für jeweils maximal 4 Personen können im N°4 in persönlicher Atmosphäre kulinarische Höhepunkte „first hand“ erlebt werden. Jens Rittmeyer und sein Team vollenden ihre Zubereitungen erst vor den Augen der Gäste und stehen für Fragen und Anregungen jederzeit bereit.Reservierungen für das N°4 sind ab sofort telefonisch unter 04161-74900 möglich. Eine Reservierung für den selbigen Tag muss bis 16 Uhr erfolgen. Gäste sollten sich im Vorfeld für ein Menü entscheiden. Das N°4 hat von Mittwoch bis Samstag geöffnet und es sind Reservierungen für 18:30 Uhr oder 19:30 Uhr möglich. Der Preis für die beiden Menüs mit jeweils 9 Zubereitungen von Jens Rittmeyer beträgt jeweils 98 € pro Person.Weitere Informationen unter www.hotel-navigare.com



Bildinformation: Erfolgskonzept mit neuen Innovationen: Sternekoch Jens Rittmeyer präsentiert ab dem 09.08. neue Menüs im N°4 des Navigare NSBhotel Buxtehude – erstmals auch komplett vegan!