Deuerer: Mann der ersten Stunde

Bretten, Juli 2017: Seit vier Jahrzehnten im Unternehmen - das können nur wenige von sich behaupten. Matthias Jungbauer kann es. Der 56-jährige aus Bretten-Neibsheim feiert sein 40. Betriebsjubiläum bei Deuerer. Er ist neben Hans-Jürgen Deuerer einer der ganz wenigen, die den Wandel von einer Metzgerei über eine Großmetzgerei bis hin zu einem führenden Hersteller von Tiernahrung begleitet haben. Jungbauer fing als Metzgerlehrling unter Leitung von Helmut Deuerer beim Unternehmen an. Seitdem hat sich für Jungbauer und das Unternehmen viel verändert: Die Deuerer Group gehört heute zu den größten Tiernahrungsherstellern in Europa, und Jungbauer hat entscheidenden Anteil an dieser Erfolgsgeschichte. Seit April 2017 gehört er der Deuerer-Geschäftsführung an."Matthias Jungbauer ist ein Mann der ersten Stunde", sagt Unternehmensinhaber Hans-Jürgen Deuerer anlässlich Jungbauers Ehrung. "Er hat die Entwicklung unseres Unternehmens nicht nur miterlebt, er hat sie maßgeblich mitgestaltet." Am 1. Juli 1977 begann Jungbauer bei Deuerer seine Ausbildung zum Metzger. Damals war Unternehmensgründer Helmut Deuerer schon dabei, die ehemalige Metzgerei zu einem Großbetrieb mit zahlreichen Filialen und Großkunden auszubauen. Sohn Hans-Jürgen Deuerer, der heutige Unternehmensinhaber, stieg 1980 in das Unternehmen ein. Er war es, der den Wandel vom Fleisch- und Wurstwarenunternehmen zum Hersteller von Hunde- und Katzenfutter eingeleitet hat. Matthias Jungbauer arbeitete schon im Unternehmen, als die ersten Tierfutter-Dosen noch von Hand abgefüllt wurden und die Nachfrage nach Deuerer Tiernahrung sprunghaft gestiegen ist. Hans-Jürgen Deuerer: "Mit seinen Ideen rund um neue Produkte, Rezepturen und Verpackungskonzepte gehörte und gehört Matthias Jungbauer zu den Innovationstreibern im Unternehmen."Heute ist Jungbauer Mitglied der Geschäftsführung der Deuerer-Group und verantwortet die Bereiche Produktion und Technik an allen Standorten der Deuerer Group, also den Werken in Bretten, Fulda, Villeneuve-sur-Lot (F) und Blackburn (UK).



Bildinformation: Hans-Jürgen Deuerer (links) gratuliert Matthias Jungbauer zu seinem 40. Betriebsjubiläum. (Bildquelle: Deuerer Group/Thomas Rebel)