Internet-Texter stärkt Unternehmen den Rücken.

(fair-NEWS) WORTKOPF Werbetexte gewinnen im Internet an Wert. Davon sind zunehmend viele Kunden überzeugt, die um Business-Kontakte oder Consumer werben. Der Grund: WORTKOPF Texte fokussieren nicht nur Keywords, sondern Mehrwert-Inhalte. Denn Suchmaschinen sind längst dazu in der Lage, diese Mehrwert-Inhalte von „normalen“ Texten zu unterscheiden.



Über 80 Prozent der Deutschen sind im Internet unterwegs. Die große Mehrheit orientiert sich dabei mittels Suchmaschinen. Während früher Schlüsselbegriffe ausreichten, um eine gute Reichweite zu erzielen, können Suchmaschinen heute sehr gut einordnen, ob ein Internetauftritt die Fragen der User beantwortet – oder durch hochwertige Inhalte und Angebote punktet.



Die Auslobung von Image, Dienstleistungen und Produkten in qualitativ verfassten Texten entscheidet häufig, ob ein Internet-Projekt erfolgreich wird. WORTKOPF hat sich in den letzten Jahren immer wieder hochwertige Internet-Werbung auf die Fahnen geschrieben – und erfolgreiche Werbebotschaften für Unternehmen, darunter auch Online-Shops, formuliert. Die Texte des Mannheimer Werbers erreichen Business- und Consumer-Zielgruppen durch eine klare Sprache, die - wo empfehlenswert - kreativ spielt, vor allem aber informativ und vorteilhaft wirkt. Der Internet-Werbetexter hat sich bei soften Themen (so etwa Kosmetika, Wellness, Fitness und Gesundheit) und bei komplexen Themen (so etwa aus Technik, Verpackungsbranche, IT Consulting, Pharma, Praxis-Medizin und Chemie) einen sehr guten Ruf erworben.



Im Bewusstsein der zufriedenen Kunden ist verankert: Mehrwert-Texte sind im Internet unerlässlich – und daher wichtiger denn je. WORTKOPF realisiert nicht reine Seo-Bearbeitungen, sondern konzeptionell anspruchsvolle Entwicklungen: Punktgenaue Werbung in Qualitätstexten, die Zielgruppen (Business, Consumer) anspricht. WORTKOPF Kunden schätzen die Authentizität, die hohe Verlässlichkeit, das bedingungslose Qualitätsstreben, die ausgezeichneten Ergebnisse und die proaktive Beratung des Texters. Dies führt zu einer Online-Marketing-Kommunikation, die reinen Seo-Botschaften idealerweise um eine Nasenlänge voraus ist. Dass WORTKOPF als Texter auch die passende Begleitwerbung (so etwa Broschüren, Flyer, kreative Print-Mailings) verfasst, wertet die Zusammenarbeit für Unternehmen spürbar auf: Konzepte und Texte für den Unternehmensauftritt erhalten sie aus einer – und aus erster Hand.