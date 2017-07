Direktmarketing für mittelständische Unternehmen - Perfektes Team-up zwischen VITO AG und der Deutschen POST AG

(fair-NEWS)

Die VITO AG, der Weltmarktführer in portabler Frittierölfiltration, richtete in ihrem Haus zusammen mit derDeutschen Post AG ein Direktmarketing Seminar aus."Direktmarketing ist eines der wichtigsten Marketinginstrumente überhaupt." so Andreas Schmidt, Vorstandsvorsitzenderder VITO AG, "In einer Welt in der wir täglich mehreren tausend Werbeeinflüssen ausgesetztsind, muss man wissen, wie man sich vom Rest abhebt und beachtet wird".Peter Buchholz, Direktmarketingexperte und Referent der DP AG, begann dann mit seinem Workshop undzeigte den Teilnehmern die Wichtigkeit eines erfolgreichen Werbebriefes. "Erfolgreiches Texten ist keineHexerei - das kann man lernen." Im Workshop wurden die grundsätzlichen Methoden einer erfolgreichenWerbesendung, wie zum Beispiel Augenführung und Dialogskizze, besprochen. Aber natürlich wurde auchpraktisch anhand der eigenen Werbebriefe getextet. Viele waren erstaunt, wieviel man doch "falsch"machen kann. Nach dem Workshop blieben viele Teilnehmer noch länger, um das Thema im Bezug auf daseigene Unternehmen noch zu vertiefen."Wir leisten gerne Hilfestellung, wenn es um diese Themen geht" so Buchholz "die Zeit in einem Workshopreicht meist gar nicht aus. Wer möchte kann sich gerne an uns wenden. Vielen Dank an die VITO AG, dieuns hier sehr verwöhnt hat!".



Bildinformation: Direktmarketingexperte der Deutschen Post AG: Peter Buchholz zu Gast bei der VITO AG