Sundowner für Romantiker und Königinnen

München, Juli 2017: Sonnenuntergänge sind seit jeher Sinnbild für Romantik und die perfekte Gelegenheit, diese zu zelebrieren. Ob vom Bad der Königinnen und afrikanischen Wildnis über ein Dinner à la Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel bis zum kulinarischen Mood Dining Erlebnis – Romantiker können sich in den schönsten Unterkünften und Destinationen weltweit über zahlreiche kreative Überraschungen und Angebote rund um die Goldene Stunde freuen.Nordseefeeling in den Alpen – Die Schmittenhöhe in Zell am See-KaprunIn die weichen Polster des Strandkorbes zurücklehnen und vom Wind geschützt den Blick über das atemberaubende Meer schweifen lassen – klingt nach Nordseefeeling, aber mitten in den Alpen: Auf der Schmittenhöhe in Zell am See-Kaprun können Gäste bei einer Wanderung auf der Hochebene in gemütlichen Strandkörben innehalten und die traumhafte Aussicht auf das beeindruckende Meer der Bergwelt und den Zeller See genießen. Über 30 Dreitausender können vom Gipfel der Schmitten betrachtet werden. Der perfekte Ort, um den Wandertag, umgeben von der beruhigenden Stille der Natur, ausklingen zu lassen, bevor danach das Schlafgemach in einer der gemütlichen Berghütten wartet.www.schmitten.atSundown mit Sundowner-Bad in der afrikanischen Savanne – Wilderness Safaris, südliches AfrikaEinen aufregenden Safaritag können Gäste von Wilderness Safaris abends pünktlich zum Sonnenuntergang bei einem entspannenden Bad ausklingen lassen. In zahlreichen Camps des nachhaltigen Ökosafariunternehmens laden freistehende Outdoor-Badewannen zum Relaxen mit Blick auf die afrikanische Wildnis ein. Mit dem Lieblingsdrink in der Hand und der faszinierenden Geräuschkulisse der Wildnis im Hintergrund, bleiben die Gäste auch zwischen den Game Drives eins mit der Natur – und von der ganz privaten Safari umgeben.www.wilderness-safaris.comSundowner im Stil tahitianischer Königinnen – The Brando, Französisch PolynesienSechs Meter über dem Boden thront das Fare Manu, das „Vogelhäuschen“. Der höchstgelegene Treatment-Raum des Tetiaroa-Atolls bietet Paaren unter anderem die unvergleichliche Erfahrung eines „Queens sacred bath“ – eines polynesischen Königinnenbads. Bei einer unvergesslichen Aussicht auf die atemberaubende Natur der Insel werden Gäste mit unverfälschten polynesischen Treatments verwöhnt und genießen den Sonnenuntergang, wie ihn einst schon die tahitianischen Königinnen erleben durften. The Brando ist ein Luxusresort in atemberaubender Kulisse, die schon früher die eingeborenen Hoheiten zu schätzen wussten. Nach den Dreharbeiten zu „Meuterei auf der Bounty“ auf der Trauminsel wählte es Marlon Brando als persönliches Hideaway.www.thebrando.com/spaKulinarisches Einstimmen auf den Sonnenuntergang – „Mood Dining“ auf Milaidhoo Island MaldivesMilaidhoo Island bietet neuinterpretierten, lässig-luxuriösen Insel-Lifestyle mit Verbindung zur Naturschönheit, der den modernen Maledivenstil versinnbildlicht, und seit neuestem ein innovatives Konzept zum stimmungsvollen kulinarischen Erleben – das “Mood Dining”. Eines dieser Erlebnisse nennt sich „Entspannter Sonnenuntergang“ und stimmt auf genau diesen ein. Durch eigens kreierte Menüs und auf jede Stimmung zugeschnittene Locations auf der Insel sorgen die verschiedenen Programme des Mood Dinings für positive Emotionen und lenken die Stimmung in die gewünschte Richtung. Das Konzept beruht darauf, dass bestimmte Lebensmittel die Körperchemie beeinflussen und so den Gemütszustand eines Menschen beeinflussen können. Hier werden Gästen fünf verschiedene Moods angeboten: „Tiefer Schlaf“, „Erwachen mit dem Sonnenuntergang“, „Aufregendes Abenteuer“, „Entspannter Sonnenuntergang“ und die unvergleichliche „Milaidhoo Mood“.www.milaidhoo.comGemeinsam einsam in den Sonnenuntergang – Coco Palm Dhuni Kolhu, MaledivenGäste von Coco Palm Dhuni Kolhu können exklusiv eine Nacht auf einer verlassenen maledivischen Insel im Robinson Crusoe Stil verbringen. Das Erlebnis beginnt mit einem romantischen Dinner am Strand bei Sonnenuntergang, welches liebevoll von den Mitarbeitern von Coco Palm Dhuni Kolhu traditionell auf dem Grill zubereitet wird. Nach dem Essen haben Gäste die Möglichkeit bei Mondschein einen Spaziergang über die Insel zur Unterkunft, einer gemütlichen, typisch maledivischen Strandhütte. Momente für die Ewigkeit sind dabei garantiert inklusive. Coco Palm Dhuni Kolhu ist eine traumhafte maledivische Insel und steht nicht nur für paradiesische Natur und absolute Exklusivität, sondern auch für ökologisch durchdachten Luxus.www.cococollection.comPicknick im Abendrot auf der exklusivsten Privatinsel Afrikas – North Island, SeychellenNorth Island, die exklusivste Privatinsel Afrikas, bietet unvergesslich-romantische Sunset Experiences. Für ultimative Zweisamkeit auf der ohnehin großen Insel (vergleichbar mit Monaco), schottet das North Island Team mit einer Robe den Zugang zum Honeymoon Beach vom Rest der Insel ab. Der Picknickkorb ist gefüllt mit leckeren, lokalen Köstlichkeiten und einer feinen Weinauswahl, die Köche, Barkeeper und Sommeliers ganz individuell zusammenstellen. Denn was gibt es Schöneres als ganz ungestört mit der besseren Hälfte den Sonnenuntergang im Paradies zu bewundern und sich gleichzeitig gegenseitig mit den kulinarischen Highlights der Insel zu verwöhnen. Danach können die Verliebten die Nacht in einer der nur elf großzügigen Villen ausklingen lassen.www.north-island.comSundowner in einem der schönsten Infinity-Pools mit Blick auf den Gardasee – Lefay Resort & SPA Lago di Garda, ItalienNach einem Verwöhn-Tag im 3.800 Quadratmeter großen SPA-Bereich, gibt es keinen besseren Ort, um in den Abend zu schweben, als den Infinity-Pool mit Aussicht auf den hier fast schon mystisch wirkenden Gardasee. Mit dem wohl spektakulärsten Blick auf den atemberaubenden Sonnenuntergang des Lagos aus dem Infinity-Pool, der scheinbar mit dem See verschmilzt, können Gäste einen einzigartigen Sonnenuntergang erleben. Mit einem prickelnden Franciacorta in der Hand kann hier das Abendrot hinter dem „schlafenden Riesen“ - eine Bergkonstellation direkt neben dem See – genossen werden. Neben vielen erfrischenden Drinks bietet das Resort exquisite Häppchen zur Einstimmung auf den Abend: Frische Oliven und leckere, saisonale, mediterrane Kleinigkeiten, die das Genießer-Herz höher schlagen lassen. Das Lefay Resort & SPA Lago di Garda ist weit über die italienischen Grenzen für sein innovatives und elegantes Wellness-Resort-Konzept bekannt.



