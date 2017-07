Bodensee: Gastvortrag mit 2schneidig über Rassismus in Deutschland

(fair-NEWS)

Von der Ostsee zum Bodensee: Martin Rietsch alias Sänger und Rapper 2schneidig ist in ganz Deutschland mit Aufklärungs- und Präventionsprojekten unterwegs, um ein Zeichen gegen Rassismus in Deutschland zu setzen. Nachdem er in der vergangenen Woche Schulprojekttage gegen Rassismus, Vorurteile und Diskriminierung für eine gesamte Regionale Schule auf der Ostseeinsel Rügen gestaltet hat, war er am Montag zu Gast im Landkreis Ravensburg in der baden-württembergischen Region Bodensee-Oberschwalben. Kein Weg zu weit, um Werte wie Respekt, Achtung und Menschlichkeit in unserer Gesellschaft zu fördern. Vor insgesamt 300 Gymnasiasten aus den Jahrgängen fünf bis acht referierte Martin Rietsch alias 2schneidig mit zwei Vorträgen.Die Schüler zeigten sich begeistert von dem außergewöhnlichen Besuch und waren vor allem von 2schneidigs Offenheit beeindruckt. Lebensnah und auf Augenhöhe seines jungen Publikums spricht 2schneidig die Lebenswelten der Schüler an. Als Deutscher mit nigerianischen Wurzeln hat er selbst Erfahrungen mit Rassismus machen müssen. Heute steht er als Vorbild vor Kindern und Jugendlichen, der ihnen Vertrauen entgegenbringt und Erfahrungen teilt. 2schneidig vermittelt in seinen Projekten Werte wie Respekt, Achtung und Menschlichkeit. Mit seiner Authentizität erhält er schnell Zugang zu den Schülern.Seit Beginn seiner musikalischen Karriere engagiert sich 2schneidig vielfältig für Kinder und Jugendliche. Mit Projekten zur Suchtprävention, Gewaltprävention sowie zu den Themen Mobbing, Rassismus und Integration ist er an jeglichen allgemein bildenden Schulen zu Gast. Häufig kombiniert 2schneidig die Inhalte seiner Projekte mit Elementen der HipHop-Kultur, wie beispielsweise Rap und Songwriting, Beatboxing oder auch Breakdance und Electric Boogie.Rückmeldungen von Schülern, Lehrern und Sozialarbeitern bestätigen seit Jahren, dass Projekte nicht nur mit sehr viel Spaß verbunden sind, sondern besonders nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Für sein langjähriges und vielfältiges Engagement wurde Martin Rietsch alias 2schneidig bereits mehrfach ausgezeichnet für Integration und Soziales. U.a. ehrten ihn das Bundesinnenministerium, der Deutsche Olympische Sportbund und der Verband Deutscher Sportjournalisten ihn mit dem Fair Play Preis in der Sonderkategorie. Als „Leuchtturm der Gesellschaft“ bezeichnete Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière in diesem Zusammenhang den Preisträger.



Bildinformation: Interaktiver Vortrag von Martin Rietsch alias 2schneidig für Schüler am Bodensee