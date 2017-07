Sommerurlaub am Kalterersee

(fair-NEWS)

Faszination im 5 Sterne Hotel SüdtirolDie Südtiroler Natur begeistert mit einer vielfältigen Farbenpracht. Grüne Wälder, klare Bergseen und eine atemberaubende Berglandschaft. Das 5 Sterne Hotel Südtirol ist idyllisch gelegen mit Blick auf den Kalterer See und die umliegenden Weinberge. Gäste können diesen Blick zum Beispiel im hoteleigenen Restaurant genießen, dass sich an warmen Tagen zu einer großen Terrasse wandelt. In den gemütlich eingerichteten Zimmern und Suiten fällt der Blick stets auf die weitläufigen Weinlandschaften, sodass ein guter Start in jeden Urlaubstag garantiert ist. Gäste sind eingeladen im beheizten Naturschwimmbad zu schwimmen und sich eine gemütliche Ecke zum Entspannen zu suchen.Urlaub mit familiärem Charme – Wellnesshotel am SeeIm Urlaub möchte man ankommen, sich wohlfühlen und direkt anschalten können. Eine Unterkunft mit Charme und Herzlichkeit ist die Basis einer gelungen Zeit. Das Wellnesshotel Südtirol befindet sich seit mehr als drei Jahrzehnten in familiären Händen. Für den Gast bedeutet das, dass das Hotel Seeleiten keine anonyme Ferienanlage ist, sondern mit persönlicher Gastlichkeit überzeugt. Einmalige Urlaubserlebnisse zu schaffen, liegt den Gastgebern Franz und Daniel Moser daher bereits im Blut. Unterstützt werden sie von einem kompetenten und freundlichen Team, die dafür sorgen, dass ihr Urlaub im Hotel Seeleiten lange im Gedächtnis und im Herzen bleibt.Gaumenschmaus in Seenähe – Hotel KalternZurücklehnen und bekochen lassen. Eine Devise, die gerade im Urlaub umgesetzt werden sollte. Nach einem ereignisreichen, wie erholsamen Tag, bleibt der Hunger schließlich nicht fern. Ein Abend in dem hauseigenen Restaurant kann den Urlaubstag schmackhaft abrunden. Das Küchenteam des Hotel Kalterer See kreiert aus regionalen Zutaten kreative und geschmackvolle Gerichte. Die vielfältige Karte des Hotels verbindet das Beste aus der besonderen Region, die zwischen mediterranen und rustikal-tirolischen Einflüssen liegt. Daraus erwachsen genussvolle Gerichte, die kunstvoll angerichtet den Gast erreichen. Abgerundet wird jedes Gericht auf Wunsch mit dem passenden Wein. Ob aus der Region oder aus internationalen Weinbaugebieten – im Hotel Seeleiten findet jeder Gast einen köstlichen Tropfen zum neuen Lieblingsgericht.Für weitere Informationen und Angebote besuchen Sie unsere Homepage: www.seeleiten.it