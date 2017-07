(fair-NEWS)

Es gibt viele Gründe, ein Candle Light Dinner zu genießen. Es gibt noch mehr Gründe so ein romantisches Dinner im Restaurant Rosmarin des Bayerischen Hofes zu erleben. Was auch immer der Anlass für Ihre sinnliche Zeit zu zweit ist - sei es eine neue Liebe zu feiern, ein gewachsene zu bekräftigen, für einen Jahrestag oder um einfach nur Danke zu sagen - das Restaurant Rosmarin sorgt dafür, dass Sie sich dabei voll und ganz dem Genuss hingeben können.Denn ein Candle Light Dinner im Restaurant Rosmarin bedeutet, den Alltags- und Terminstress abzulegen und sich hundertprozentig auf Ihren Partner zu konzentrieren, während wir Sie in romantischer Atmosphäre mit geschmackvoll kreierten Gaumenschmäusen verwöhnen.Mit der Buchung des romantischen Candle Light Dinners sichern sie sich diese Liebesbeschleuniger:-ein exklusives 4-Gänge-Menü für Liebende-eine für Sie ausgewählte Flasche Wein sowie-eine Kaffee-Spezialität pro Person mit hausgemachten PralinenLiebe ist unbezahlbar, ein Candle Light Dinner im Restaurant Rosmarin beträgt nur 99,00 Euro für zwei Personen.Kombinieren Sie Ihr romantisches Dinner doch mit einer Übernachtung in einem der gemütlichen Doppelzimmer des Bayerischen Hofes! Für 90 Euro mehr (189,00 EUR inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet) verlängern Sie so Ihre harmonische Zweisamkeit.Die Mitarbeiter des Bayerischen Hofes und des Restaurant Rosmarins freuen sich auf Ihren Besuch!Telefonisch erreichen Sie das Hotel unter folgender Nummer: 09131 - 785 157Hier geht es zu Ihrer Reservierung: https://www.bayerischer-hof-erlangen.de/restaurant-lounge/reservierung.html<a href="https://www.bayerischer-hof-erlangen.de/pdf/news/candle-light-dinner.pdf">Hier geht es zum Candle Light Dinner</a>



Bildinformation: Candle Light Dinner im Restaurant Rosmarin