Neuerscheinung: Heilsames Ozon

Immer mehr Menschen entdecken die zahlreichen Vorteile von Ozon im eigenen Zuhause. Der RiWei-Verlag kommt deshalb dem Wunsch vieler Anwenderinnen und Anwender nach, und hat erstmalig einen handlichen Ratgeber zum Thema „Heilsames Ozon – Praktische Anwendungen für Haushalt, Gesundheit und Wohlbefinden“ herausgebracht. Bisher war im Buchhandel keine vergleichbare Literatur zu finden. Zwar gibt es einige Veröffentlichungen über medizinische und industrielle Anwendungen, diese haben aber mit dem Ozon, welches wir selbst erzeugen und in unseren eigenen vier Wänden nutzen können, wenig zu tun.„Wir sind uns sicher, dass die heilsame Wirkung von Ozon in den nächsten Jahren ein großes Thema wird“, sagt Verleger Richard Weigerstorfer. Ozon ist nicht nur unverzichtbar für das ökologische Gleichgewicht auf der Erde, seine keimtötende und desinfizierende Wirkung macht es auch zu einem wertvollen Helfer im Haushalt und zu einem Wegbereiter für Gesundheit und Wohlbefinden. Ozon ist in der Lage, Viren, Bakterien, Pilze und Milben zu vernichten, schlechte Gerüchte zu beseitigen und für mehr Lebensqualität und Wohlbefinden zu sorgen. Bei vielen Erkrankungen ist Ozon ein guter Helfer aus der Hausapotheke. Es lässt Wunden schneller heilen, kann Entzündungen hemmen, den Kreislauf fördern, das Immunsystem stärken, das Blut sättigen und das Gewebe mit Sauerstoff versorgen.In diesem praktischen Ratgeber erfahren die Leserinnen und Leser, wie sie Ozon mit Hilfe von Generatoren selbst herstellen und sicher und effektiv in ihrem Zuhause nutzen können. Viele Anwendungsbeispiele und Erfahrungsberichte geben wertvolle Tipps zur schnellen Umsetzung an die Hand – einfach und unkompliziert.Aus dem Inhalt:• Reinigung von Wohnräumen• Entkeimung von Obst und Gemüse• Beseitigung von schlechten Gerüchen• Keine Macht den Milben• Kampf dem Schimmel• Anhaltende Frische im Kleiderschrank• Ozonisiertes Öl zur Entgiftung des Körpers• Vitalisierendes Sauerstoffwasser für mehr Wohlbefinden• Ozonwasser für eine intensive Reinigung des Körpers• Ozonanwendungen für Tiere und vieles mehr.„Heilsames Ozon. Praktische Anwendungen für Haushalt, Gesundheit und Wohlbefinden“ von Bettina Maier, RiWei-Verlag, 68 Seiten, Softcover, 7,80 Euro, ISBN 978-3-89758-164-7.Sehr gerne senden wir Ihnen ein persönliches Rezensionsexemplar zu. Schicken Sie uns einfach eine Email unter info@wuwei-shop.de und Ihre Ausgabe geht in die Post. Sollten Sie über unseren Ratgeber berichten, freuen wir uns über ein Belegexemplar.



Bildinformation: Heilsames Ozon. Praktische Anwendungen für Haushalt, Gesundheit und Wohlbefinden