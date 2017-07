Bunt wie das Leben

(fair-NEWS)

„Hoffnungsschimmer“ ist die Fortsetzung von „Alles wird gut“, „Ein Hauch Zufriedenheit“ und „Gefühlslooping.“Dorothee bewertet das Buch so:Format: Kindle Edition Verifizierter KaufIch habe das Buch gekauft, weil ich die anderen Teilen schon gelesen habe und neugierig war, was noch kommt. Ich kann auch sagen, meine Erwartungen hat das Buch übertroffen. Nebenbei, wie auch im Leben passiert, durch leichte, unverbindliche Gespräche um den Alltägliches, Feste, Freunde und Feinde, glänzen wie die Perlen Erfahrungen und Erinnerungen der Autorin. Diese Erfahrung der Autorin mit allen Tricks und Machtspiele, die die Verleger und mancher Autoren benutzen, um den anderen zu mobben und manipulieren, sind so bildhaft und dialogisch wiedergegeben, dass man sich Fragen stellt- ist das die Wirklichkeit oder Fiktion? Ist es so passiert? Wenn man weiter liest, wird man Einiges klar.Das ist ein besonderes Buch- so was habe ich noch nicht gelesen. Vielen Dank an die Autorin für ihr Mut und Energie ihre Erfahrung weiter zu geben! Es lohnt sich zu lesen.https://www.amazon.de/Hoffnungsschimmer-Alles-wird-gut-4-ebook/dp/B0161RSJJO/ref=pd_sim_351_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=TQ375G0DRCMT4PCTA7PCBuchbeschreibung:Der Alltag mit seinen Höhen und Tiefen hält für Oliver, Christine, Lydia und Jutta weiterhin einige Überraschungen bereit.Ihre Wünsche gehen in Erfüllung, so manches Mal jedoch ganz anders als erwartet. Sie tragen es dennoch mit Humor und sind sich sicher: wenn man ab und zu über seinen eigenen Schatten springt, kann man Vieles erreichen. Immer noch handeln sie nach dem Motto: `Gemeinsam haut uns nichts so schnell um´ und stehen sich in allen Lebenslagen bei.Taschenbuch: 204 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 1 (2. Oktober 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 1517638135ISBN-13: 978-1517638139Format: Kindle EditionDateigröße: 1329 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 204 SeitenVerkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B0161RSJJOX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz:Mehr Infos unter:http://autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com/https://paradies-fuer-leseratten.jimdo.com/Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Heidi Dahlsen