Kochbuch für kulinarische und literarische Feinschmecker

„Kummers Schlemmerkochbuch“ hat es in sich! Es bietet für alle etwas - für kulinarische und literarische Feinschmecker. Neben leckeren Rezepten gibt es auch noch Geschichten, Verse, und Witze rund ums Essen. Genuss auf der ganzen Linie.Möhrengeschichte (© Britta Kummer, Kummers Schlemmerkochbuch)Wie jedes Jahr baute Oma Inge Möhren in ihrem Garten an und freute sich schon beim Anbau darauf, was sie alles Leckeres daraus zaubern könnte. Sie lebte alleine in ihrem Haus abseits vieler Menschen. Es gab nur Felder, Wiesen und Wälder umher. Sie hatte keine Familie mehr und fühlte sich manchmal etwas einsam. Trotzdem blieb sie in ihrem kleinen Häuschen, da dort immer noch der Geist ihrer Familie vorhanden war. Deshalb hielt sie auch an der alten Familientradition fest. Ihre Familie liebte Möhren. Schon früher bauten alle gemeinsam dieses leckere Gemüse an und so hatte sie in Gedanken ihre Lieben immer bei sich.Als das erste Grün über der Erde zu sehen war, ging sie täglich hinaus und redete ihren Pflänzchen gut zu. Als sie dann endlich die ersten kleinen Ausbuchtungen sah, konnte sie ihr Glück kaum fassen und war völlig aus dem Häuschen.Zum Schluss ihres allabendlichen Gartenrundgangs schaute sie immer noch nach ihren Möhrchen und redete mit ihnen. »Ach, wie schön ihr seid, morgen werdet ihr geerntet.«Am nächsten Morgen wollte die Hobbygärtnerin ihr Vorhaben in die Tat umsetzen. Als sie zum Beet kam, traute sie ihren Augen nicht. Irgendjemand hatte in ihrem Möhrenbeet gewildert …Neugierig geworden?Buchbeschreibung:Das etwas andere Kochbuch!In diesem Kochbuch finden Sie leckere Rezepte für jedermann sowie Zitate, Witze, Reime und Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt:Dem Kochen und Essen.Egal ob vegetarische- oder kohlenhydratarme Rezepte, Gutes aus dem Meer oder süße Verführungen:In diesem Kochbuch ist für jeden Geschmack etwas dabei.Also lassen Sie sich von Kummers Lieblingsrezepten verwöhnen.Guten Appetit!Taschenbuch: 116 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 3 (8. Januar 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3732231267ISBN-13: 978-3732231263Trailer:Format: Kindle EditionDateigröße: 2389 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 116 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 3 (27. Januar 2015)Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B00CJKZL9YX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertWeitere Kochbücher der Autorin:Das Marmeladenbüchlein, ISBN: 978-3-9611-1212-8Kummers Ofengerichte, ISBN: 978-1-5232-2552-1Vegetarischer Genuss - Quer Beet, ISBN: 978-1-5084-8474-5Vegetarische Weltreise, ISBN: 978-1-5355-5204-2Vegetarisch für Jedermann [Kindle Edition]BEST OF [Kindle Edition]Über die Autorin:Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken. Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis "Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



