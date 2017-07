Ausstattung von Parkplätzen

(fair-NEWS)

Parkplatzsperren, Parkschwellen, Parkplatzschilder, Höhenbegrenzer - das alles fällt unter den Oberbegriff <a href="https://www.greensystems-stadtmobiliar.de/parkplatzbedarf">Parkplatzbedarf</a>. Darunter verstehen wir alle Stadtmöbel, die auf öffentlichen und privaten Parkplätzen zu finden sind. Besonders Städte und Kommunen profitieren von dem breit gefächerten Angebot von GREENsystems an Parkplatzbedarf und benötigen alles das, was uns im Alltag als Stadtmobiliar nur selten überhaupt auffällt. Doch auch für Firmen können die Produkte von GREENsystems echte Alternativen sein, um den Parkplatz professioneller und einladender einzurichten. Wer sich häufig mit Falschparkern herumschlagen muss, sollte über die Möglichkeit nachdenken, mit Parkschwellen das Falschparken zu verhindern und den Tätern eine Hilfestellung zu geben, um platzsparender einparken zu können. Als nützlich können sich aber auch Höhenbegrenzer erweisen. Mit diesen können bestimmte Fahrzeuge von dem Parkplatz ferngehalten werden. Ist der Parkplatz beispielsweise nicht ausreichend befestigt, um LKWs tragen zu können, ist ein Höhenbegrenzer eine sinnvolle und günstige Anschaffung. Höhenbegrenzer ermöglichen es auf eine sehr viel teurere Schranke für den Parkplatz zu verzichten und schafft auf simple aber effektive Weise eine richtige Ordnung auf dem Parkplatz. Die Höhenbegrenzer können wahlweise fest im Boden einbetoniert werden (3-seitig) oder mit Seilzugverstärkung ausgestattet werden (2-seitig).Parkplatzschilder dienen ebenfalls zu diese Ordnung auf einem Parkplatz weiter herzustellen. Die einzelnen Parkplatzschilder können beschriftet werden und so einen Parkplatz für eine bestimmte Personengruppe oder ein bestimmtes Fahrzeug kennzeichnen. Der Parkplatz für den Chef ist damit klar erkennbar und Mitarbeiter halten die Parkplätze in Eingangsnähe für Kunden frei. Die Parkplatzschilder können in verschiedenen Höhen bestellt werden. Idealerweise ist die Höhe so gewählt, dass der Fahrer des Fahrzeugs die Parkplatzschilder bequem lesen kann. So entsteht ein geordnetes System auf öffentlichen Parkplätzen und die lästige Parkplatzsuche wird einfacher gestaltet.Leitschwellen und Parkschwellen zur Vermeidung von FalschparkernFalschparker können einen ganz schön ärgern, wenn sie den Platz von zwei Parkplätzen einnehmen. Oder aber jemand steht auf einem Parkplatz, der eigentlich fix für jemand anderen bestimmt ist. Vor allem dort, wo jeder Parkplatz hart umkämpft werden muss, bedarf es auf dem Parkplatz eine Regelung, am besten in Form von Leit- und Parkschwellen.Mit <a href="https://www.greensystems-stadtmobiliar.de/parkplatzsperren">Parkplatzsperren </a>kann ein kompletter Parkplatz abgesperrt werden, sodass der eigene Parkplatz immer frei ist. Sie sind damit sehr nützlich in größeren Wohnanlagen oder an Privatparkplätzen in Stadtzentrumsnähe. Denn besonders da ist der eigene Parkplatz häufig unerlaubt belegt. Parkplatzsperren sind eine sowohl günstige, als auch sehr platzsparende Lösung, da sie in Benutzung des Parkplatzes ganz einfach in den Boden eingeklappt werden können. Parkplatzsperren sind außerdem einfach montiert und abschließbar. Wenn ein berechtigtes Fahrzeug auf dem Parkplatz parken möchte, können die Parkplatzsperren ganz einfach nach dem Aufschließen runtergeklappt werden. So bleibt der wertvolle Parkplatz auch garantiert für seinen Besitzer frei. Parkschellen können auch dazu dienen Fahrradständer zu sichern oder Abstellplätze für Fahrräder einzugrenzen. Besonders schnelle Fahrradfahrer können durch Parkschwellen dazu gezwungen werden etwas langsamer zu fahren. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig!GREENsystems bietet tolle Möglichkeiten einen Parkplatz zu gestalten und eine gewisse Ordnung auf den öffentlichen Plätzen herzustellen. Egal ob <a href="https://www.greensystems-stadtmobiliar.de/parkplatz-hoehenbegrenzung">Höhenbegrenzer</a>, Parkplatzschilder, Parkplatzsperren oder Parkschwellen - GREENsystems hat die Lösung!Übrigens: Wer neben Parkplätzen für Autos auch noch den Radfahrern unter uns eine Abstellmöglichkeit bieten möchte ist bei GREENsystems ebenfalls an der richtigen Adresse. Ein Blick in den Online-Shop lohnt sich: GREENsystems bietet neben verschiedenen Fahrradständern und Überdachungen, auch Fahrradgaragen an!



Bildinformation: Parkplatzbedarf, hier ein Parkplatz-Höhenbegrenzer