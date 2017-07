Wissenserweiterung im Baumanagement

(fair-NEWS)

Fit in Sachen HOAI, VOB / A, B, C, Vergabe von Bauleistungen und Bauleiterrecht macht Herr RA Jens Böttcher, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht von TSP Theißen, Stollhoff & Partner mbB Rechtsanwaltsgesellschaft die Seminaristen von HDT - Berlin.Er erläutert allen Interessenten in den Seminaren, welche Konsequenzen sich aus den gesetzlichen Neuerungen für die praktische Durchführung auf dem Bau ergeben und worauf man als Unternehmer, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie Führungs- und Fachkraft unbedingt achten muss. Entscheiden doch Formfehler meist über den weiteren Verlauf des Verfahrens. Hier sind die neuesten Kenntnisse auf diesem Gebiet des Baumanagements im täglichen Arbeitsleben unerlässlich.Dies ist natürlich überaus interessant für den öffentlichen Auftraggeber sowie auch für die ausführenden Firmen.Das Seminar HOAI 2013 - Praktiker Seminar zur Vertragsgestaltung und Honorarabrechnung - findet am 14. September 2017 in Berlin statt.Die Grundlagen der VOB werden für Einsteiger am 21. September 2017 in Berlin anschaulich erklärt.Zur VOB/ B referiert Herr RA Böttcher am 02. November 2017 insbesondere zu Aufmaß, Abnahme und Abrechnung von Bauleistungen einschließlich Nachtragsmanagement.Bauleiter können sich speziell an folgendem Termin informieren:„Update Bauleiterrecht- Aktuelle Rechtsprechung zur VOB/B“ wird am 12. Oktober des Jahres 2017 angeboten.Honorierung von Ingenieurleistungen im Tiefbau-, Straßen- und Schienenbau und deren Anwendungsbereich der HOAI 2013 wie Planen im Bestand, Anwendungsbereich, mehrere Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen und Planungsleistungen als Fälligkeitsvoraussetzung erläutert RA Jens Böttcher am 19. Oktober 2017.Details und Anmeldung:Information finden Sie hinter den angegebenen Links. Nähere Informationen auch beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder www.hdt.de/bauwirtschaft



