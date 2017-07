Schwarzwaldidylle pur: Der neue Internetauftritt der Mineralwassermarke Griesbacher

(fair-NEWS)

Griesbacher ist das Mineralwasser aus dem Herzen des Schwarzwalds. Es steht jedoch für mehr: Gourmet und Genuss, Kunst und Kultur, Tradition und Moderne. Um dieser Charakterisierung gerecht zu werden, wurde ein neuer, moderner Internetauftritt in responsivem Design entwickelt. Neu ist vor allem die Bildwelt: Sie nimmt den User mit auf eine malerische Reise durch den Schwarzwald. Aber auch die Händlersuche wurde optimiert: Verbraucher können ab sofort direkt nach ihrem Lieblingsprodukt in ihrer Nähe suchen.Idyllische Gebirgsbäche, tiefe Wälder, malerische Schluchten und Gaumenfreuden pur – der neue Web-Auftritt wird dem Griesbacher Mineralwasser und seiner Heimat mehr als gerecht. Neben ausführlichen Produktinformationen sowie allem Wissenswertem zur traditionsreichen Griesbacher Mineral- und Heilquellen GmbH bietet die „Genießer-Welt“ Insider-Tipps aus dem Schwarzwald und kulinarische Spezialitäten zum Nachkochen – denn nicht umsonst wird der Schwarzwald auch „Deutschlands schönste Genießer-Ecke" genannt.Unter einem eigenen Menüpunkt wird das Thema Mineralwasser und Gastronomie beleuchtet, denn dank seiner besonderen Mineralisierung ist Griesbacher ein idealer Begleiter zu gutem Essen, Wein und Kaffee. In einem ausführlichen Interview bietet Martin Metzinger Einblicke in seine Arbeit als Wassersommelier: Als Experte berät er Gastronomen und Getränkefachgroßhändler rund um das Thema Mineralwasser – Griesbacher ist für ihn dabei immer eine Empfehlung wert.Ausführliche Inhalte rund um das Thema Wasser bieten zudem weiterführende Informationen für die Zielgruppe. So lernen Interessierte die unterschiedlichen Wasserarten kennen und können den Weg des Griesbacher-Mineralwassers von der Quelle bis in die Flasche verfolgen. Zusätzlich erfahren Verbraucher Wissenswertes zu den verschiedenen Mineralien und deren Funktionen.Sehr komfortabel ist die neu hinzugekommene, umfangreiche Händlersuche. Hier können Verbraucher nach ausgewählten Griesbacher-Produkten und deren Gebindearten suchen. Über die Angabe von Postleitzahl oder Ort werden alle Händler im angegebenen Suchradius angezeigt, die die gewünschten Artikel in ihrem Sortiment führen. So kann gezielt ein passender Markt für das jeweilige Lieblingsprodukt ausfindig gemacht werden.Den neuen Internetauftritt von Griesbacher finden Sie unter