Aktuelle Informationen - Kwozalla Wintergärten

Pressemitteilung von KWOZALLA Wintergärten

Besuchen Sie unsere Herbstmesse

(fair-NEWS) Ausstellung zu den Themen Wintergarten, Terrassendach und Markisen



Sie suchen eine elegante Lösung für einen neuen Wintergarten? Oder eine Terassenüberdachung?



Besuchen Sie unsere Herbstmesse 2017 in Dorfhain:



Sa 21. + So 22. Oktober 2017 von 10-17 Uhr



Wir freuen uns auf Ihren Besuch



Bildinformation: Außenansicht Austellung / Kwozalla

Einladung zur Herbstmesse 2017 in Dorfhain:



Herbstmesse: Sa 21. + So 22. Oktober 2017 von 10-17 Uhr



Lassen Sie sich in unserer Ausstellung umfassend und fachkundig beraten – und von unserem vielfältigen Sortiment in Sachen Wintergärten, Verglasungen, Sonnenschutz und Einrichtungsideen inspirieren!



Ausstellung auf 1500 m² und 3 Etagen, regionaler Anbieter.



Bergstrasse 21
01738 Dorfhain
Deutschland
Telefon: 035055-61842
S. Kwozalla
Herr Kwozalla
Bergstrasse 21
01738 Dorfhain