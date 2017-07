Ammonit Wind Tunnel erfolgreich von der DAkkS akkreditiert und von MEASNET anerkannt

(fair-NEWS)

Bargeshagen, 25. Juli 2017. Nach erfolgreicher Zulassung als DAkkS-akkreditiertes Kalibrierlabor und der erreichten Anerkennung durch MEASNET eröffnet die Ammonit Wind Tunnel GmbH ihren Windkanal zur Kalibrierung von Anemometern in Bargeshagen bei Rostock.Ammonit Wind Tunnel ist als unabhängiges Kalibrierlabor entsprechend DIN EN ISO / IEC 17025 für Durchflussmessgrößen - Strömungsgeschwindigkeit von Gasen - akkreditiert. Darüber hinaus erfüllt der Windkanal die MEASNET-Anforderungen für die Kalibrierung von Anemometern. Nach erfolgreich absolviertem MEASNET / IECRE Ringversuch wurde die Ammonit Wind Tunnel im April 2017 in MEASNET aufgenommen. Mit der DAkkS-Akkreditierung und der MEASNET-Mitgliedschaft kann Ammonit Wind Tunnel Kalibrierungen nach IEC 61400-12-1 und MEASNET im eigenen Windkanal durchführen. Hochwertige, kalibrierte Messinstrumente sind die Voraussetzung für qualifizierte Windmessungen im Rahmen von Windenergieprojekten.Ammonit Wind Tunnel ist eine Tochtergesellschaft der WIND-consult GmbH und der Ammonit Measurement GmbH. In der Ammonit Wind Tunnel GmbH bündeln beide Unternehmen ihre Kompetenzen im Bereich Strömungsmesstechnik und anderer meteorologischer Messtechnik. Am Firmensitz in Bargeshagen bei Rostock verfügt Ammonit Wind Tunnel über einen modernen Windkanal nach Göttinger Bauart mit halboffener Messstrecke und einem Düsenquerschnitt von 1,20 x 1,20 m. Damit ist Ammonit Wind Tunnel in der Lage, auch große Sensoren, wie Ultraschall-Anemometer zu kalibrieren. Der Windkanal ermöglicht außerdem die Klassifizierung von Windsensoren sowie Strömungsmessungen, z.B. von 3D-Modellen.



Bildinformation: Anemometer im Windkanal der Ammonit Wind Tunnel GmbH