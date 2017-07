Novotel und ibis eröffneten im neuen Quartier Belvedere in Wien - AccorHotels mit Hoteldoppel stark am Hauptbahnhof vertreten

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Wien – Mit gleich zwei neuen Häusern ist AccorHotels stark in Wiens neuem Stadtteil Quartier Belvedere vertreten. Am 14. Juli 2017 eröffnete am Hauptbahnhof das 4-Sterne Komforthotel Novotel, kurz zuvor bereits das über eine gemeinsame Terrasse verbundene 3-Sterne Economyhotel ibis.Die beiden Häuser richten sich an Geschäftsreisende genauso wie an Urlauber. Mit den offen gestalteten öffentlichen Bereichen sehen sie sich als „Open Space“ für Gäste und Mitarbeiter der umliegenden Firmen. "Die Eröffnung der beiden Marken ibis und Novotel am Hauptbahnhof Wien zeigt wie wichtig der österreichische Markt für die AccorHotels-Gruppe ist. Wir möchten mit den beiden Häusern das einzigartige Angebot für unsere Gäste weiter ausbauen und unsere Marktposition in Wien stärken", sagt Thomas Wacker, Cluster General Manager Novotel & ibis Wien Hauptbahnhof.Das Novotel Wien Hauptbahnhof hat 266 Zimmer in unterschiedlichen Kategorien vom Standardzimmer bis zur Junior Suite. Besonderen Schlafkomfort verspricht das LIVE’N’DREAM Bett-Konzept. Helles und modernes Design, das das Thema Reisen in vielen Details widerspiegelt, zieht sich durch das ganze Haus. Das Restaurant „THE FLAVE OF VIENNA“ serviert in einem familiären, geselligen Ambiente österreichische und internationale Küche. Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und der Zimmerservice bieten zudem beste kulinarische Verpflegung. Eine Besonderheit des Hotels ist auch der eigene Honig, der von fünf Bienenvölkern am Dach des Hauses produziert wird.Sieben professionell ausgestattete Tagungsräume eignen sich bestens für die Durchführung kleiner und mittlerer Veranstaltungen. Der Kongresssaal ist 528 Quadratmeter groß, Kfz-befahrbar und mit einer Übersetzerkabine ausgestattet. Drei der Tagungsräume wurden als „Inspired Meeting Rooms“ zu drei individuellen Themen – Wasser, Urbanität und Natur – kreiert. Die kreative Atmosphäre soll eine Dialogkultur von höchster Effektivität fördern.Die Terrasse des Hotels ist verbindendes Element zwischen dem Novotel und dem benachbarten ibis Hotel sowie neuer Treffpunkt für Gäste, Locals und umliegende Firmen. Genauso ermöglicht die offene Gestaltung des Empfangs- und Restaurant/Bar-Bereichs über zwei Stockwerke Austausch und Zusammentreffen. Im 19. Stockwerk des Hotels befindet sich zudem der Sauna- und Fitnessbereich – mit Panoramablick über Wien.ibis, die größte Economyhotel-Marke Europas, bietet mit dem ibis Wien Hauptbahnhof 311 komfortabel eingerichtete, klimatisierte und schallgeschützte Zimmer. Das „Sweet Bed™ by ibis“ -Konzept sorgt für besten Schlafkomfort. Alle Zimmer sind mit einem Bad mit Dusche sowie mit Schreibtisch und Flatscreen-TV ausgestattet. Die ibis Kitchen Bar hat rund um die Uhr geöffnet und bietet erfrischende Drinks, Heißgetränke sowie Snacks. Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet gibt es von 6:30 bis 10:00 Uhr, am Wochenende und an den Feiertagen auch bis 11:00 Uhr. Als besonderes Schmankerl steht ein Waffeleisen für Waffeln zum Selberbacken bereit. Ein kleines Frühstück wird von 4:00 Uhr bis 6:30 Uhr und von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr serviert.Im Web Corner des Empfangsbereichs können die Gäste kostenfrei Computer mit Office-Paket, Drucker und Internet-Zugang nutzen. Das Hotel bietet seinen Gästen einen 24h-Service, und Gepäckaufbewahrung. Die 15 Minuten Service Garantie von ibis gilt für alle ibis Standardleistungen wie Zimmer, Frühstück, Snack und Bar. Jedes Problem wird innerhalb von 15 Minuten gelöst. Und wenn nicht: Dann lädt das Hotel den Gast auf die entsprechende Leistung ein.Über NovotelNovotel ist eine Mittelklasse-Marke von AccorHotels, dem weltweit führenden Hotelbetreiber. Der hohe Servicestandard ist bei Novotel die Grundlage für einen entspannten Aufenthalt für Business- und Urlaubsreisende: Dazu gehören weitläufige Zimmer im modularen Design, eine ausgewogene Küche, die jeden Tag 24 Stunden geöffnet ist, durchdachte Tagungsräume, aufmerksames Personal, spezielle Bereiche für Kinder und entspannende Wellness-Einrichtungen.Mit PLANET 21, dem nachhaltigen Entwicklungsprogramm von AccorHotels, engagiert sich Novotel konsequent für den Umweltschutz. Um den heutigen umweltpolitischen und sozialen Herausforderungen zu begegnen, ist Novotel zudem ISO14001 zertifiziert. Novotel betreibt mehr als 480 Hotels und Resorts in 59 Ländern. Sie liegen mitten in den Geschäftszentren und an den touristischen Destinationen der wichtigsten Städte weltweit.Weitere Informationen unter <a href="www.novotel.com/">www.novotel.com</a>.Über ibisInnovativer Wandel ist ein Kern der Marke, die damit ihre gelebten Werte Modernität, Komfort und Verfügbarkeit immer wieder neu demonstriert. So hat ibis ein revolutionäres Bettenkonzept namens Sweet Bed™ by ibis entwickelt, die Empfangsbereiche offener und einladender gestaltet und mit ibis kitchen ein modernes Food & Beverage Konzept ins Leben gerufen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Service-Engagement der Mitarbeiter. Die Hotelmarke genießt weltweit hohes Ansehen für die Werte Qualität und Zuverlässigkeit sowie für das Umwelt-Engagement. ibis wurde 1974 gegründet, ist europäischer Marktführer und viertgrößte Economy-Hotelkette weltweit und betreibt mittlerweile über 1.080 Hotels mit mehr als 138.741 Zimmern in 65 Ländern.Weitere Informationen unter <a href="www.ibis.com/">www.ibis.com</a><a href="www.mynewsdesk.com/de/accorhotels-deutschland/pressreleases/novotel-und-ibis-eroeffneten-im-neuen-quartier-belvedere-in-wien-accorhotels-mit-hoteldoppel-stark-am-hauptbahnhof-vertreten-2081169">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. 