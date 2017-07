Pressemitteilung von HPS-Entertainment & Sperbysmusikplantage

(fair-NEWS) In seinem neuen Musiktitel singt Jörn Nietfeld über eine neue große Liebe, die man endlich gefunden hat.

Vertrauen, Ehrlichkeit und wie man sprichwörtlich so sagt "durch Dick und Dünn" zu gehen, sind die Basis für eine starke Partnerschaft, die nichts erschüttern kann.

Auch ein negatives Erlebnis muss dauerhaft nicht als Vorurteil im Kopf bleiben, wenn man offen darüber sprechen kann. Das möchte Jörn mit seinem Titel zum Ausdruck bringen, um anderen Menschen neuen Mut zu machen! Mit einem hohen Wiedererkennungswert in der Stimme geht der Titel "sofort ins Ohr".

Der Titel wurde ausschließlich mit Musikern und Live-Instrumenten im Studio eingespielt,

Für das gesamte Produkt und das Arrangement ist Horst Lemke verantwortlich.



Best.-Nr. 100.125-2

LC06761

Marabu-Records C+P 2017

Stilrichtung: Deutsche Popmusik

VÖ: 21.07.2017

Wir bleiben hier 3:29 Min.

ISRC: DEK091712501

Musik: Horst Lemke / Text: Ingo Mende - Marabu MV

Bildinformation: Jörn Nietfeld (Bildquelle: Marabu Records)

«Wir bleiben hier - die neue Single von Jörn Nietfeld»

«Wir bleiben hier - die neue Single von Jörn Nietfeld»