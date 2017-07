Selfio wird Geißbockpartner des 1. FC Köln

(fair-NEWS)

Wenn ab August der Ball im RheinEnergieSTADION wieder rollt, ist die Selfio GmbH erstmalig als Sponsoring-Partner des 1. FC Köln mit dabei. Das mittelständische Unternehmen, das nur rund 50 Kilometer südlich in Linz am Rhein beheimatet ist, unterstützt ab der Saison 2017/2018 als sogenannter Geißbockpartner den Traditionsclub und Europa-League-Teilnehmer aus der Dom-Stadt.Selfio-Geschäftsführer Thomas Muhr freut sich auf die neue Bundesliga-Spielzeit: "Das Thema Fußball bewegt sehr viele Menschen. Dadurch bieten sich uns als Unternehmen im Rahmen einer Geißbockpartnerschaft interessante Möglichkeiten. Auch das Selfio-Team ist fußballbegeistert mit eingefleischten FC-Fans. Während der Gespräche mit dem 1. FC Köln war deshalb für uns schnell klar: Das passt!"Selfio ist ein Anbieter hochwertiger Produkte aus den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär. Die Produkte werden hauptsächlich online an Heimwerker und Selberbauer vertrieben. Den Kunden bietet Selfio kostenlose Beratung und umfassenden Service mit genauen Anleitungen, um ihnen das Heimwerken zu erleichtern.Mit dem Einstieg in das Sport-Sponsoring will Selfio neue Zielgruppen ansprechen und so die Markenbekanntheit steigern. Dazu werben die Haustechnik-Profis unter anderem auf den TV-relevanten Spielfeldbanden. Dabei habe man sich, so Thomas Muhr, ganz bewusst für den FC entschieden: "Der Verein hat eine sehr starke Marke mit positivem Image, er steht für Toleranz, Lebensfreude und Begeisterung - Attribute, die wir auch für uns beanspruchen. Darüber hinaus hat Köln eine sehr hohe Präsenz und Reichweite. Wir freuen uns auf viele attraktive Partien und Fußballmomente, bei denen wir den 1. FC Köln in unserer ersten Saison als Geißbockpartner gern begleiten und unterstützen."Linz, im Juli 2017



Bildinformation: Mit dem Bundesligastart wird die Selfio GmbH Sponsoring-Partner des 1. FC Köln (Bildquelle: Selfio_©SergeyNivens-fotolia.com)