Warum heißt das Wasser aus der Flasche eigentlich Mineralwasser?

Berlin, 25.07.2017 – Hast du dich auch schon einmal gewundert, warum das Wasser aus der Flasche fast immer „Mineralwasser“ heißt? Der Name „Mineralwasser“ bezieht sich auf den Begriff „Mineralstoffe“. Das sind kleine Teile in unseren Lebensmitteln, ohne die wir Menschen nicht leben können. Weil unser Körper die Mineralstoffe nicht selbst herstellen kann, müssen wir sie durch Essen und Trinken aufnehmen.Aber wie kommen die Mineralstoffe überhaupt in das Wasser? Mineralwasser war am Anfang einmal Regenwasser, das über sehr viele Jahre tief in die Erde sickert. Dabei nimmt es die Mineralstoffe aus den Gesteinen auf. Gleichzeitig wird Mineralwasser auf dem langen Weg in die Tiefe gefiltert und ist dadurch besonders rein und natürlich. Für viele Menschen ist es deshalb das beliebteste Wasser aus Flaschen.Tief in der Erde sammelt sich Mineralwasser in einer Quelle. Die Mineralbrunnen – so heißen Unternehmen, die Mineralwasser anbieten – pumpen das Wasser aus der Quelle nach oben. Dort wird es direkt in Flaschen abgefüllt und fest und sicher verschlossen. So bleibt es schön frisch, bis ihr die Flasche zu Hause oder unterwegs öffnet.Ist dir schon einmal aufgefallen, dass jedes Mineralwasser anders schmeckt? Das kommt daher, dass die Böden und Gesteine, durch die jedes Mineralwasser geflossen ist, überall unterschiedlich sind. Dadurch hat jedes Mineralwasser eine ganz eigene Zusammensetzung der Mineralstoffe – und damit auch einen eigenen Geschmack. Mach’ doch mal den Test und probiere verschiedene Mineralwässer aus, bis du deine Lieblingssorte gefunden hast.Noch mehr Infos rund um Mineralwasser und ein Video zu seiner Entstehung findest du auf www.mineralwasser.com unter „Naturprodukt Mineralwasser“.



Bildinformation: Mineralwasser trifft als Regenwasser auf die Erde. Auf seinem Weg durch Böden und Gesteine wird es dann gereinigt.