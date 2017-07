RIVA WAND: Die neue Multiroom-Generation ist jetzt auch in der Schweiz erhältlich

(fair-NEWS)

Fountain Valley, USA im Juli 2017 – RIVA Audio, die Lifestyle-Marke von Audio Design Experts, Inc. (ADX), die für ihre führenden Audioprodukte vielfach ausgezeichnet wurde, gibt die Verfügbarkeit der preisgekrönten RIVA WAND Serie in der Schweiz bekannt. Das individuell anpassbare und einfach zu bedienende Multiroom "+" Wireless-Audio-System kombiniert die Freiheit, High-Fidelity-Audio in jedem Raum oder Outdoor abzuspielen, mit der Flexibilität, aus jeder vernetzten oder lokalen Quelle zu wählen. Die WAND-Serie von RIVA umfasst das kompakte Modell ARENA sowie das Fullrange-Tabletop-Modell FESTIVAL. Mit der in den USA bereits patentierten Trillium™-Technologie, einer Eigenentwicklung von RIVA Audio, und dem einzigartigen Audio-Design erleben Anwender einen Musikgenuss, der so nah wie möglich am Live-Erlebnis ist. Benutzer können dank einer Vielzahl von Verbindungsoptionen wie WI-FI, Bluetooth®, AirPlay® und DLNA größtmögliche Freiheit genießen und dank eingebautem Chromecast und Spotify® Connect fast unbegrenzt Audioinhalte streamen. Last but not least bieten der WAND-Away-Modus, der Spritzwasserschutz und der optionale Akku-Pack in Kombination mit dem Offline-Modus von Spotify, die Freiheit, Musik überall zu hören - auch ohne Wi-Fi. Die Leistungsmerkmale und die Performance der WAND-Serie haben seit ihrer Vorstellung Branchenexperten beeindruckt, jetzt können sich auch Schweizer Musikfans bei ihrem RIVA Audio-Einzelhändler und auf rivaaudio.com ein eigenes Bild machen.„Mit unseren kabellosen Lautsprechern lässt sich Audio erstaunlich unverfälscht streamen, es ist wie ein Blick in die Zukunft", sagt Rikki Farr, Gründer und Chief Creative Officer von RIVA Audio.Die WAND-Serie lässt sich dank der Einbindung von Chromecast und mit der Google Home App schnell und einfach einrichten. Dann öffnen Anwender einfach ihre Musikbibliothek oder den Lieblings-Streaming-Service, um sofort ihre Musik zu hören. Mit der Google Home App lassen sich Zonen erstellen und unterschiedliche Musik im ganzen Haus streamen. Die RIVA WAND App bietet erweiterte Funktionen wie benutzerdefinierte Listenmodi und Wiedergabe von lokalen Musikquellen wie USB, AUX und optischen Eingängen.Auch bei der WAND-Serie wurde höchstes Augenmerk darauf gelegt, Audio so nah und authentisch wie möglich an der ursprünglichen Aufnahme abzuspielen. Dies beginnt mit Trillium, der patentierten Audiotechnologie von RIVA, die das Live-Audio-Erlebnis mit drei getrennten Kanälen wieder erlebbar macht. So wird ein stereophoner Klang erzeugt, der viel breiter scheint als die tatsächliche Lautsprechergröße. Trillium vergrößert das Audiobild, während die Signalleistung ohne spürbare Kompression reproduziert werden kann. Die überragende Klangqualität setzt sich mit den selbstentwickelten ADX-Treibern fort, die dafür sorgen, dass WAND-Produkte einen unverwechselbaren Sound mit tiefen, kraftvollen Bässen produzieren. Die ARENA- und FESTIVAL-Lautsprecher sind auch Hi-Res Audio kompatibel und spielen Musikdateien bis zu 24-Bit/192kHz-Auflösungen. Folgende Audio-Codecs werden unterstützt: MP3, ALAC, APE, FLAC, FLAC HD, HLS, WMA Streaming, RTSP und PCM / WAV.Neben der überlegenen Klangqualität ist die WAND-Serie von RIVA mit einer offenen Architektur für maximale Flexibilität konzipiert. Im Gegensatz zu den meisten Wireless-Lautsprechern bietet WAND mehrere Verbindungsoptionen, von einer einzigen direkten Verbindung bis zu einem drahtlosen, vernetzten Audiosystem, das gleichzeitig auf bis zu 30 Geräte übertragen kann, ohne akustische Latenz.Benutzer können hochauflösende Musikdateien, vernetzte digitale Musikdateien, Podcasts, YouTube-Kanäle oder Musikdienste wie Spotify und Pandora über mehrere Konnektivitätsoptionen wie Chromecast, Spotify Connect, Wi-Fi, AirPlay, DLNA und Bluetooth abspielen. Das Wi-Fi der RIVA WAND-Serie ist dual-bandig und unterstützt sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz Netzwerke, um mehr Zuverlässigkeit gegen Störungen zu bieten.Hier paart sich Flexibilität mit Freiheit. Der ARENA- und FESTIVAL-Lautsprecher-Away-Modus bietet die Möglichkeit, ein Ad-hoc-Netzwerk zu schaffen, wenn zum Beispiel kein Wi-Fi verfügbar ist. Mit einem optionalen 20+ Stunden Akku-Pack, spritzwassergeschütztem Gehäuse und der Lademöglichkeit von Smartphone oder Tablet ist ARENA zudem ein praktischer Begleiter an See, Strand oder Pool.Seit ihrer Vorstellung hat die RIVA WAND-Serie bereits zahlreiche Auszeichnungen von Medien und Fachverbänden erhalten, darunter den renommierten CES 2017 Innovation Honoree Award, den CES 2017 Mark of Excellence Award, den 2016 CEDIA Best of Show Award, TWICE's CEDIA 2016 Best of Show Award, Innovation & Tech Today`s Editor's Choice Award und der TWICE CES 2017 Pick Award.ARENARIVA ARENA ist der kompakte Multi-Room "+" Wireless-Lautsprecher aus der WAND-Serie von RIVA. ARENA ist perfekt für Musik-Enthusiasten auf der Suche nach einem LIVE-Audio-Erlebnis zu Hause, im Büro - oder im Freien, dank des optionalen, 20+ Stunden Akku. ARENA nutzt drei Fullrange-ADX-Treiber mit drei passiven Radiatoren, um bis zu 101dB zu erzeugen und somit ein größeres musikalisches Spektrum abzubilden als vergleichbare Produkte.FESTIVALRIVA FESTIVAL ist das Flaggschiff der Multiroom "+" Tabletop-Wireless-Lautsprecher aus der WAND-Serie von RIVA. FESTIVAL nutzt ein internes MDF-Kabinett, um Vibrationen und Klangbeeinflussungen zu reduzieren, damit das Klangerlebnis so nah am Live-Sound bleibt wie möglich. FESTIVAL nutzt sechs ADX Tief- und Hochtöner mit vier passiven Radiatoren, um bis zu 106dB Leistung ohne Kompression im Dynamikbereich zu produzieren. Die Bassrange reicht bis auf 38Hz herunter für einen massiven Sound mit unverfälschtem, tiefen, kraftvollen Bass.Preise und VerfügbarkeitDie Lautsprecher ARENA und FESTIVAL sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Zur Wahl stehen die Farbkombinationen Black/Titanium und White/Silver. ARENA ist zum UVP von 269 Euro bzw. 249 CHF verfügbar, FESTIVAL kostet 549 Euro/499 CHF. Den ARENA Akku gibt es in Schwarz oder Weiß zum Preis von 109 Euro/ 99 CHF. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt. Distributionspartner in Deutschland und Österreich ist ElectronicPartner mit den EP:Fachhändlern und MEDIMAX Märkten, für die Schweiz ist die Rainbow Home Entertainment AG zuständig.Eine aktuelle Händlerübersicht ist hier zu finden: https://rivaaudio.de/handlersuche/ Weitere Informationen zu Riva Audio sind unter folgendem Link abrufbar: http://rivaaudio.de



Bildinformation: Riva Wand Series