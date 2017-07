90 Jahre BIRCO: mit Innovation rund um Wasser zum Erfolg

(fair-NEWS)

Die BIRCO GmbH, ein Systemanbieter im Umgang mit Niederschlagswasser und Sitz in Baden-Baden, feiert 2017 ihr 90-jähriges Bestehen. Mit dem Streben nach ständiger Verbesserung der Produkte und einem partnerschaftlichen Serviceverständnis hat sich BIRCO in den vergangenen Jahrzehnten als einer der führenden Entwässerungsspezialisten etabliert. Basis des Erfolgs sind die mehr als 170 Mitarbeiter - deshalb hat das Unternehmen anlässlich des neunzigsten Geburtstags gemeinsam mit allen Beschäftigten fünf Grundwerte der Führung und Zusammenarbeit entwickelt.Grundwerte als Leitfaden im täglichen MiteinanderIm Rahmen von mehreren Workshops erarbeiteten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam ein Wertekonzept, welches als Fundament dient. Die fünf entstandenen Grundwerte sind: Menschlichkeit und soziale Verantwortung leben - Beziehungen auf Vertrauen aufbauen - Jedem gegenüber Respekt und Toleranz zeigen - Wissen, Lernen und Entwicklung fördern - Qualität verinnerlichen als Basis des Erfolgs. Markus Huppertz, Leiter der Abteilung Produktmanagement und Marketing sowie Neffe des geschäftsführenden Gesellschafters Frank Wagner, sieht in den Werten den wichtigsten Schritt in die Zukunft von BIRCO. "Als Familienunternehmen, das nun seit 90 Jahren erfolgreich am Markt ist, haben wir die Werte schon immer gelebt. Nun haben wir die wichtigsten Aspekte zusammengetragen und für alle erlebbar gemacht. Jede Generation der Unternehmensführung war sich der Verantwortung bewusst. Nun ist es auch an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, diese Werte bewusst zu leben und die tägliche Arbeit daran zu orientieren."Leben, Arbeiten und Feiern bei BIRCOEin neu produziertes Video mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen gibt einen kleinen Einblick in das Unternehmen und die dort gelebte Firmenkultur. Bei den Aufnahmen lag kein festes Skript vor und die Aussagen kamen von Herzen. Unter www.birco.de findet sich das Video gleich auf der Startseite. Darüber hinaus veranstaltet BIRCO ein großes Familienfest für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Kind und Kegel. "Wir haben uns bewusst dafür entschieden, eine interne Feier auszurichten", erklärt Frank Wagner. "Damit möchten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigen, wie wichtig sie und ihre Familien für BIRCO sind und welch großen Beitrag sie an vergangenen sowie auch aktuellen Erfolgen von BIRCO haben."Erfahrung und intelligente Lösungen: BIRCO ist ein zuverlässiger Partner1927 gründete Fritz Birnbräuer das Unternehmen als Kohle- und Baustoffhandel in Baden-Baden und es entwickelte sich schnell weiter. In den fünfziger Jahren änderte sich das Geschäftsmodell, da der Fokus ab dann auf der eigenen Produktion und dem Vertrieb von Betonabflussrinnen für die Landwirtschaft lag. Wegweisend und maßgebend für den Erfolg des Unternehmens war jedoch die Einführung der befahrbaren Entwässerungsrinne. Als erster deutscher Hersteller brachte BIRCO 1965 die Betonrinne mit Gitterabdeckung auf den Markt. Seither wurden die Rinnensysteme immer weiterentwickelt - mit BIRCOsir und BIRCOlight produziert der Systemanbieter aus Baden-Baden einige der erfolgreichsten Entwässerungslösungen für den Tiefbau. Zudem ist "die BIRCO Rinne" in weiten Landesteilen ein feststehender Begriff. Inzwischen gibt es weit mehr als Linienentwässerung, so schließt sich der Wasserkreislauf mit Niederschlagswasser-behandlungsanlagen und Rigolen zur Rückhaltung und Versickerung. Dank der hohen Qualität der Produkte vertrauen Kunden in immer größeren und komplexeren Projekten auf BIRCO. Ebenso intensiviert das Unternehmen weiter die Partnerschaften mit dem Baustoff-Fachhandel. "Mit der Erfahrung als Händler in frühen Jahren hat das Unternehmen ein tiefes Verständnis für den Fachhandel. Wir wollen als zuverlässiger Partner gelten, der den Erwartungen entspricht, bei dem die Qualität stimmt und der sein Wort hält. Dieses Prinzip leben wir. Auch dann, wenn sich die Geschäftsmodelle mit der Digitalisierung verändern", ergänzt Frank Wagner.



Bildinformation: BIRCO feiert sein 90-jähriges Bestehen. (Bildquelle: BIRCO)