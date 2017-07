Pessimisten sterben früher und dabei noch unglücklich

(fair-NEWS)

Es spricht vieles für eine positive Lebenseinstellung. Vieles ist leichter zu erleben und zu durchleben. Die Schwetzinger Autoren Julia und Alexander Nastasi leben dabei nicht auf Wolke Nummer 7 und sehen alles durch eine rosa Brille.Schwetzingen. Nein, das Leben hat auch dem Ehepaar einige Beine gestellt und dennoch sind sie immer wieder lächelnd aufgestanden, haben sich die Tränen aus den Augen gewischt und wurden mit ihrem Tun noch erfolgreicher. Es geht nicht darum, dass das ganze Leben ein Fest ist. Das kann und wird niemand erleben, doch wenn man die schönen Tage mehr und besser erlebt, dann fallen auch die schweren Zeiten, die man durchlebt, leichter. Das sagt Julia Nastasi, die auch Seminare zum Thema positives Denken anbietet. Sie hat mehrere Bestseller zum Thema verfasst und bietet jetzt ein Online Mentalcoaching an, das den Zweck hat, in nur 30 Tagen zum Optimisten zu werden. Das erwähnte Handbuch wird dabei außerdem in der ersten Mail gleich mitgeliefert. Der Optimistenkurs ist im Internet hier zu finden: http://positivesdenkenlernen.seminar-service-nastasi.de



Bildinformation: Bild: Julia Nastasi 2017, Schwetzingen