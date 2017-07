?SAUBER BIS INS KLEINSTE DETAIL: ICT SUEDWERK SETZT AUF BÜRSTMASCHINE VON DILG

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) SICHERE UND EFFIZIENTE BEARBEITUNG BRUCHGEFÄHRDETER MATERIALIENAls starker Partner für thermische Lösungen in der Leistungselektronik ist die ICT SUEDWERK GmbH auf das Gebiet der Entwärmung und der elektrischen Isolation spezialisiert. Von der Vorentwicklung bis hin zur Serienproduktion erarbeitet das junge Unternehmen individuelle Produkte aus speziellen Thermal-Interface-Materialien für die Elektronikindustrie, die Automobilindustrie und den Maschinenbau. Um dabei dem Anspruch seiner Kunden an höchste Qualität und Präzision gerecht zu werden, setzt ICT SUEDWERK bei der Reinigung und Bearbeitung empfindlicher Oberflächen auf eine Bürstmaschine von Dilg.Seit einigen Wochen präsentiert sich die ICT SUEDWERK GmbH als professioneller Ansprechpartner für hochwertige thermische Lösungen. Gegründet wurde das Unternehmen Anfang des Jahres von Wolfgang Reitberger-Kunze, der bereits seit über 15 Jahren indiesem Bereich tätig ist und daher über eine umfassende Expertise verfügt: „In Autos, Computern und Maschinen setzen elektronische Bauteile während des Betriebs eine erhebliche nicht unerhebliche Menge an Verlustwärme frei. Wird diese Wärmeenergie nicht unmittelbar abgeleitet, führt dies unweigerlich zur Zerstörung des elektronischen Bauteils und somit zum Ausfall der gesamten Applikation. Der thermische Pfad ist ausschlaggebend für eine optimale Funktionsfähigkeit sowie eine lange Lebensdauer von Halbleitern.“ Für die von ICT SUEDWERK angebotenen Lösungen kommen vorwiegend rein keramische Materialien oder wärmeleitende Materialien mit keramischen Füllstoffen wie Bornitrid, Aluminium Nitrid und Aluminium-Oxid zum Einsatz. Diese verfügen meist über eine plattenartige Form und erweisen sich als äußerst bruchempfindlich. Aus diesem Grund arbeitet ICT SUEDWERK bei der Reinigung und der Bearbeitung der sensiblen Werkstücke eng mit der Otto Dilg GmbH zusammen.Gründliche und schonende Reinigung bruchsensibler Werkstücke verringert AusschussAusschlaggebend für die Anschaffung einer neuen Bürstmaschine war für ICT SUEDWERK die Tatsache, dass die Keramikteile nach der Bearbeitung nicht ordentlich gesäubert waren und oftmals noch Reste von Laserschmauch aufwiesen. „Wir produzieren von der LED-Beleuchtungstechnik über die regenerative Energieerzeugung bis hin zu urbanen Antrieben für den Einsatz in LEV´s (Light-Electricle-Vehicle) Lösungen für die unterschiedlichsten Industriezweige“, so Reitberger-Kunze. „Unsere Kunden erwarten einen sehr hohen Reinheitsgrad, weshalb wir die zugeschnittenen Keramikteile allesamt manuell nachbearbeiten mussten – ein erheblicher Zeitaufwand mit großer Kostenintensität.“ Bereits minimale Rückstände gefährden den reibungslosen Produktionsablauf und die einwandfreie Qualität der oft sehr teuren Bauteile. Worauf es bei der Bearbeitung aus technologischer Sicht ankommt, weiß Rüdiger Dilg, Geschäftsführer der Otto Dilg GmbH: „Unsere Erfahrung zeigt, dass die Beschaffenheit der Bürste eines der wichtigsten Kriterien im Umgang mit sensiblen Materialien ist. Um Bruch zu vermeiden, sollte sie auf keinen Fall zu weich sein. Daher beraten wir jeden unserer Kunden entsprechend und kennen viele Bereiche, in denen bruchgefährdete Materialien bearbeitet und dennoch gründlich und schonend gereinigt werden müssen. Unsere Bürstmaschinen sind allesamt darauf ausgelegt, so dass sie dies hervorragend erledigen.“Aufgrund der herausragenden Bearbeitungsqualität fiel die Wahl auf eine Bürstmaschine von Dilg. Mit dieser wird seitdem in unterschiedlichen Arbeitsschritten die Oberfläche entgratet, um das Werkstück anschließend von Verschmauchungsspuren zu befreien und zu reinigen. Dass die Maschine dabei sämtliche vorhandene Staubpartikel vollständig entfernt, reduziert den Ausschuss enorm, so dass nahezu alle Teile zur Weiterverwendung zugelassen werden. Im Endergebnis ist die Oberfläche in ihrer Beschaffenheit weder zu glatt noch zu rau und hinterlässt mit ihren abgerundeten Kanten einen hochwertigen optischen Eindruck. „Die Entscheidung fiel uns nicht schwer, denn mit den Bürstmaschinen von Dilg bin ich aufgrund meiner früheren Tätigkeit bestens vertraut“, erzählt Reitberger-Kunze. „Von der Vergütung der Oberflächen sind wir restlos begeistert und die schonende und gründliche Beseitigung der hartnäckigen Verschmauchungsspuren ist für uns eine große Erleichterung im Alltag. Außerdem wissen wir den hervorragenden Service und die kundenorientierte Arbeitsweise von Dilg sehr zu schätzen.“Aufgrund der aktuell äußerst positiven Geschäftslage plant ICT Südwerk langfristig eine Expansion über die deutschen Grenzen hinaus nach Europa und in die ganze Welt. Dabei denkt das Unternehmen aufgrund des stetig wachsenden Bedarfs bereits darüber nach, die manuelle Bürstmaschine durch ein komplexeres Modell zu ersetzen und in Zukunft noch enger mit Dilg zusammenzuarbeiten. „Wir freuen uns sehr darüber, ICT SUEDWERK zu unserem Kundenstamm zählen zu dürfen“ so Rüdiger Dilg. „Wir stehen dem ambitionierten Team jederzeit gerne beratend zur Seite.“Bilder: Dilg, ICT SuedwerkMehr zu Dilg AnlagenDilg Bürstanlagen arbeiten nur mit Wasser, ohne jeglichen Zusatz von Lösungsmitteln. Die speziellen Bürsten sowie deren ausgeklügelte Führung sorgen für die absolut rückstandsfreie Reinigung. Dabei gehen die Anlagen mit dem Wasser äußerst sparsam um: Die integrierte Spülkammer und der eigene Spülwasserkreislauf sichern den umweltschonenden und wassersparenden Einsatz der Anlage. Die automatische Bürstwasseraufbereitung erledigt bei den Ottomat-Bürstanlagen das hochmoderne Filtergerät UF-2. Für die Teilereinigung sind keine Lösungsmittel erforderlich. 