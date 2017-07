Nachhaltigkeitsbericht für 2016

(fair-NEWS)

2016 wurde mit einer wichtigen Entwicklung der Firmenstruktur der Gruppe eingeläutet, um die ehrgeizige Expansionsstrategie optimal angehen zu können. Das Unternehmen hat einige Aktivitäten transferiert, wie zum Beispiel die Verwaltung des Resorts in Gargnano, welche nun zur Lefay Resort Garda SRL, im Besitz von Lefay Resorts SRL, gehört. Diese Umstrukturierung hat aus der Lefay Resorts SRL eine sogenannte Management Company gemacht, in der sich die strategischen Maßnahmen der Marke und die Verwaltung der Resorts, in Übereinstimmung mit der Organisation der großen internationalen Hotelmarken, konzentrieren.Weitere Schwerpunkte im letzten Jahr:1) Die völlige Kompensierung der CO2 Emissionen des ResortsDas Projekt „Lefay Total Green“ begann mit der Unterzeichnung des freiwilligen Vertrages zur Neutralisation des Ausstoßes von Treibhausgasen des italienischen Umweltministeriums. Jedes Jahr berechnet Lefay Resort & SPA Lago di Garda den CO2 - Ausstoß mithilfe eines verifizierten Überwachungssystems, welches den Carbon-Fußabdruck kontrolliert. Dieses System analysiert nicht nur die direkten Emissionen, sondern misst auch die indirekten Emissionen bei der Beförderung der Gäste. Die berechneten Emissionen werden anschließend durch den Erwerb des UNO-Anerkannten CERS Credits in Abstimmung mit dem Kyoto-Protokoll ausgeglichen. So kann die Umsetzung von Projekten zur Reduzierung der CO2 –Emissionen und anderer Treibhausgase in Entwicklungsländern unterstützt werden.2) Verantwortungsvolles Lebensmittelmanagement2016 wurden Unternehmen, die nach den Standards der internationalen Umwelt- und Qualitätszertifizierungs-Systeme agieren, bevorzugt: Lefay wählt Zulieferer mit entsprechenden Referenzen und Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit aus der Nähe des Resorts. 66% der Lebensmittel kommen von Zulieferern aus der Provinz Brescia, 19% aus den Nachbarprovinzen im Umkreis von 150 km (Mailand, Verona, Padua) und die restlichen 15% aus Mittel- und Norditalien. Den Prinzipien der nachhaltigen Küche des Lefay Vital Gourmet folgend, offerieren die Restaurants des Resorts qualitativ hochwertigste lokale Produkte aus biologischem Anbau.3) MenschenDer Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens liegt beim Personal und deren Qualifikationen. Daher liegt der Fokus der Business-Strategie auf der professionellen Entwicklung der Mitarbeiter: Das Training besteht aus verschiedenen Bausteinen, je nach Anstellung der Person im Unternehmen, und gibt dem Team die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung. Dieser Vorgang beinhaltet ein System der persönlichen Evaluierung, verstärkt durch Motivations-Methoden, welche die interne Entwicklung der Mitarbeiter belohnen. Die Fluktuationsrate bei den Mitarbeitern liegt bei 17% – ein Wert weit unter dem Industriedurchschnitt. Es ist der niedrigste Wert des Unternehmens seit fünf Jahren und der Beweis für den Erfolg der Strategie.4) Launch der neuen Lefay SPA Kosmetik-Linie "Tra Suoni e Colori".Im Februar 2017 wurde die neue Lefay SPA Kosmetik-Line nach großzügigen Investitionen in Forschung und Entwicklung mit dem Ziel nachhaltige Kosmetika zu entwickeln präsentiert. Die Produkte (ca. 50 in fünf verschiedenen, speziellen Linien) sind von der Universität Ferrara dermatologisch getestet und enthalten keine Parabene, SLES (Sodium Lauryl Ether Sulphate – ein Wirkstoff der Irritationen der Augen und Haut verursachen kann), Farb- oder Konservierungsstoffe. Die Produkte wurden nach höchsten Standards der international führenden Umweltzertifizierungen hergestellt, darunter: "Vegan OK", eine Zertifizierung, die bestätigt, dass keine Produkte tierischen Ursprungs oder durch die Ausbeutung von Tieren hergestellt, verwendet wurden sowie "Cruelty Free", der internationale Standard zum “Stopp der Tierversuche“, garantiert durch die Anti-Vivisection League und zertifiziert von dem ICEA (Environmental and Ethical Certification Institute). Die Kosmetiköl-Linie für Körper und Gesicht wurde außerdem als „Cosmos Organic“ ausgezeichnet. Das Zertifikat bescheinigt, dass die hohen Anforderungen während jedes einzelnen Schrittes der Produktion von organischen Kosmetik-Produkten eingehalten werden.Im ersten Halbjahr 2017 wurde das Engagement für den Umweltschutz von Lefay Resort & SPA Lago di Garda mit zwei renommierten internationalen Awards ausgezeichnet: Das Resort erhielt von einer der weltweit größten Travel-Seiten Tripadvisor den Award als "Best Sustainable Hotel in Europe" sowie den Award als "Most Innovative Sustainable Hotel" des prestigeträchtigen Luxushotel-Zirkels Fine Hotels & Resorts von American Express."Mit dem dritten Nachhaltigkeitsbericht, erstellt und veröffentlicht nach den Vorgaben der G4 Global Reporting Initiative und vom italienischen TÜV verifiziert, möchten wir eine innovative und verantwortungsbewusste Unternehmenskultur promoten. Dieser Ansatz wird fundamental für die Gruppe sein, ebenso wie das Bewusstsein, dass die zukünftigen Herausforderungen eine Quelle der Inspiration für jene Menschen sein werden, die Tag für Tag mit uns arbeiten", sagt Liliana Leali, CEO der Lefay Resorts.Die wichtigsten Fakten zum Jahr 2016 auf einen Blick:- 16.382.000 € Umsatz, eine Steigerung von 6% im Vergleich zu 2015;- 49.000 Übernachtungsgäste;- 95% Gästezufriedenheit, 26% der Gäste sind Wiederholer;- 137 Angestellte im Resort, 60% davon sind Einheimische;- -3% CO2-Ausstoß im Vergleich zu 2015;- 100%, der CO2 Emission konnte kompensiert werden;- 7 Awards in 2016, darunter die Auszeichung als "Worldwide Health & Wellness Destination" durch die renommierten "World SPA & Wellness Awards";- 2 neue Umweltzertifizierungen ¬– für das Lefay SPA Kosmetik-Linie ProjektDer vollständige Nachhaltigkeitsbericht kann hier heruntergeladen werden: www.lefayresorts.com/pdf/de/Sustainability_Report_Lefay_web.pdf?v=2017-07-1210:58:33



Bildinformation: Nachhaltigkeitsbericht für 2016