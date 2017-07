(fair-NEWS)

Neu-Isenburg, 25. Juli 2017 - Jetzt gibt Rockstar richtig Vollgas und bringt gleich zwei brandneue, zuckerfreie Geschmacksrichtungen an den Start: Pure Zero Silver Ice und Pure Zero Red Ice. Die Rockstar Pure Zero Geschmacksvariationen sind die perfekten Begleiter für jeden Lifestyle - null Kalorien und voller Geschmack!Aufregende Sorten, volle Energy, kein Zucker - damit bleibt Rockstar auch an heißen Tagen einfach cool. Rockstar Pure Zero bietet den perfekten Energy Kick und das ganz ohne Kalorien. Nach dem erfolgreichen Launch der ersten zuckerfreien Rockstar Variante Zero Sugar im Januar, lässt Rockstar Energy nun zwei neue Sorten ganz ohne Zucker auf die Geschmackssinne los: Rockstar Pure Zero Red Ice rockt die Zunge mit einem intensiven und aromatischen Beeren-Flavour, Rockstar Pure Zero Silver Ice erfrischt mit einem spritzigen und prickelnden Citrus Aroma.In gewohnter Rockstar Manier setzt der Energy Drink nicht nur auf außergewöhnliche Geschmacksvarianten. Das ausgefallene Dosendesign mit metallischen Looks und angesagten Lackeffekten schickt echte Energy in die Fingerspitzen. Die stylischen Dosen sind die perfekten Begleiter für jeden Lifestyle.Die neuen, aufregenden Sorten Rockstar Pure Zero Red Ice und Rockstar Pure Zero Silver Ice sind ab sofort im Handel erhältlich.Weitere Informationen unter: www.rockstarenergydrink.com/de



Bildinformation: Voller Geschmack - Null Zucker: Rockstar Pure Zero