Nicht immer ist die Kindheit eitel Sonnenschein

Aufwachsen in Liebe und Geborgenheit … nicht für jedes Kind ist es wirklich so. Gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft bleiben Gefühle und Menschlichkeit oft auf der Strecke. Autorin Heidi Dahlsen versteht es, den Leser in ihren Bann zu ziehen, indem sie traurige und tragische Erlebnisse in einen fast schon sarkastisch anmutenden Humor bunt verpackt.Lebt wohl, FamilienmonsterSeit frühester Kindheit musste ich in meiner Familie gegen reale Monster kämpfen. In diesem Buch beschreibe ich, welche Auswirkungen der jahrelange Kampf auf mein bisheriges Leben hatte und wie ich es geschafft habe, mich von den Dämonen meiner Vergangenheit erfolgreich zu befreien.Lesermeinung: Heidi Dahlsen schreibt nicht einfach nur Bücher, sondern füllt diese mit Lebensgeschichten. Für sie ist das Schreiben eine Form des Verarbeitens ihrer Erlebnisse. Sie möchte aufwecken und wachrütteln, die Menschen sensibilisieren und mit Vorurteilen gegenüber psychischen Erkrankungen aufräumen. Sie wünscht sich, dass von diesen Krankheiten betroffene Menschen von der Gesellschaft toleriert, akzeptiert und vor allem in die Gesellschaft integriert werden. Bei allen in ihre Bücher gepackten Emotionen, Informationen und Abrechnungen gelingt es ihr noch, den Leser zu unterhalten. Homepage: www.autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com Produktinformation• Taschenbuch: 240 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 2 (5. September 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1501076000• ISBN-13: 978-1501076008• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 1,4 x 20,3 cm©byChristine Erdic



