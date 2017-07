Wie Unternehmen mit Storytelling die Digitalisierung voranbringen

(fair-NEWS)

München, 25. Juli 2017 – Die Münchener Beratungsgesellschaft EBH GmbH begleitet die Umsetzung von IT-Projekten in mittelständischen Unternehmen mit gezielten Kommunikationsmaßnahmen. Am Unternehmerinnentag der IHK Oberbayern in München erklärte Geschäftsführerin Sigrid Hauer, warum es gutes Storytelling im Unternehmen braucht, um bei der Mammutaufgabe Digitalisierung Erfolg zu haben.Der Unternehmerinnentag der IHK Oberbayern in München am 4. Juli 2017 stand erstmals unter dem Megathema Digitalisierung. Digitalisierung eröffnet Chancen, sorgt in der Umsetzung aber auch für große Herausforderungen. Gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen gibt es deshalb immer noch eine deutliche Zurückhaltung. Dabei ist Digitalisierung nicht ein Trend, sondern heute bereits Teil jeden unternehmerischen Alltags. Sigrid Hauer, Geschäftsführerin der EBH, erläuterte in ihrem Vortrag, was es außer EDV braucht, damit zukunftssichernde Digitalisierungsprozesse gelingen.IT-Projekte, die nicht im geplanten Zeitrahmen umgesetzt werden können, sind teuer. Geht es dabei um das Megaprojekt Digitalisierung, steht noch deutlich mehr auf dem Spiel - unter Umständen die gesamte unternehmerische Zukunft. Umso wichtiger ist es, alle Beteiligten frühzeitig zu informieren und einzubinden. Die konkreten Einflüsse und Auswirkungen wollen erklärt sein – den Mitarbeitern, den Kunden und den Lieferanten. Dafür bietet sich laut Hauer von EBH eine ganz alte Methode an: Zusammenhänge und Wissen in Form von Geschichten zu erklären. Mit Storytelling wird das Denken in Bilder möglich – und das ist gerade bei der Umsetzung technologisch komplexer und anspruchsvoller Aufgaben wichtig.„Wenn man es sich nicht vorstellen kann, kann man es auch nicht umsetzen“, so das Fazit von Hauer, warum Storytelling eine wichtige Ergänzung bei der Umsetzung der Digitalisierung ist. Bildhaft erklärt, verliert jedes Digitalisierungsprojekt seinen Schrecken und gewinnt Unterstützer innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Die traditionelle Haltung, dass erzähltes Wissen noch immer am verständlichsten und nachhaltigsten wirkt, ist Basis des Business Storytelling Ansatzes der Kommunikationsexperten von EBH.EBH hat über 20 Jahre Erfahrung und ist darauf spezialisiert, gerade den Mittelstand quer durch alle Branchen bei IT- und Transformationsprojekten und Digitalisierungsstrategien erfolgreich zu unterstützen. Namhafte EDV-Unternehmen nutzen bereits erfolgreich die Kommunikationsexpertise von EBH bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie. Weitergehende Informationen unter www.ebh-muenchen.de